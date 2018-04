Borgmestre slår et slag for bryllupsturister

Borgmestrene fra Fanø, Langeland, Ærø og Tønder er sammen taget til Christiansborg for at forhindre, at en ny central enhed skal kontrollere ægteskabserklæringer fra udenlandske par.

København: Borgmestrene fra Fanø, Langeland, Ærø og Tønder har dannet fælles fodslag for at påvirke et forslag i Folketingets Social,- Indenrigs,- og Børneudvalg.

Anledningen er, at Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) har foreslået, at man med en central enhed kan sætte en stopper for proformaægteskaber, altså et formelt ægteskab, der for eksempel har til formål alene at sikre en opholdstilladelse. Forslaget er, at man på ét sted kan behandle alle ansøgninger fra udenlandske par, der ønsker at blive viet i Danmark.

De fire borgmestre - der også taler for Sønderborg Kommune - er uenige i, at en central enhed er løsningen. De frygter, at det kan koste vielser lokalt - til skade for lokal handel og lokale jobs. Derfor tog borgmestrene, anført af Tønders borgmester Henrik Frandsen (V), til Christiansborg for at give deres besyv med:

- Udvalget viste stor interesse for vores forslag, så jeg synes det gik godt. Vi er enige så langt, at vi gerne vil forhindre proformaægteskaberne. Men vi mener, at vi sagtens kan magte kontrollen i kommunerne, siger han og fortsætter:

- Der er stor forskel på, hvor mange udenlandske par, der bliver viet i de enkelte kommuner, men vi har det til fælles, at vielser af udenlandske par fylder meget i vores kommuner. Der er også kommuner, som næsten ikke har vielser af udenlandske par, men vi havde cirka 1900 sidste år. Det tal har faktisk været stabilt over en årrække, og det er noget, vi har satset på som kommune, pointerer Henrik Frandsen.