Erik Buhl, Venstre-borgmester i Varde Kommune, energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune, har rendt ministeren på dørene for at sikre en billigere løsning for varmekunderne i Din Forsyning. Privatfoto.

Borgmestrene i Esbjerg og Varde kommuner har besøgt energi-, forsynings- og klimaministeren for at få ophævet regler, der kan koste hver husstand i Din Forsyning en ekstraregning på 50.000 kr. Det haster alvorligt med en løsning, siger borgmester.

Esbjerg/Varde: De to førstemænd i Esbjerg og Varde kommuner har forsøgt før med et brev til både landets skatteminister og energi-, forsynings- og klimaminister. Men det har ikke haft den ønskede effekt, så forleden satte Esbjergs Jesper Frost Rasmussen (V) og Vardes Erik Buhl (V) kursen mod København for at møde personligt op hos energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og indskærpe, at det haster med at ophæve den såkaldte kraftvarmebinding, der sætter stramme rammer for investeringen i afløseren for Esbjerg-værket, og som vil koste hver husstand i det fælleskommunale Din Forsyning en ekstraregning på 50.000 kroner, hvis den ikke fjernes. Kort fortalt er sagen den, at Esbjergværkets levetid hastigt rinder ud, og der skal en ny gigantinvestering til. Men investeringen kan risikere at blive meget dyrere end nødvendigt for hver af de cirka 25.000 husstande, der er varmekunder hos Din Forsyning, hvis den gamle bestemmelse om, at man skal lave el og varme i samproduktion i de større byer i Danmark, fastholdes.

Sagen kort For godt et år siden meddelte Dong Energy, nu Ørsted, at man ville stoppe al brug af kul i 2023. Energiselskabet var i løbende i dialog med Din Forsyning om mulighederne for at ombygge Esbjergværket til at fyre med træflis i stedet for kul, når den nuværende varmeaftale udløber med udgangen af 2019.

Imidlertid er tiden løbet fra at bygge et stort kombineret el- og varmeværk, mener de to borgmestre i Esbjerg og Varde kommuner, der ønsker kraftvarme-reglen ophævet. Et kombineret el- og varmeværk vil være 1,25 milliarder kroner dyrere, hvilket - set over værkets levetid på 25-30 år - vil koste varmekunderne en ekstra udgift på 50.000 kroner.

Klogere beslutning I regeringens udspil til den energiaftale, der blev indgået på Christiansborg før sommerferien, stod der ellers, at reglen skulle ophæves i 2030, og at der indtil da kunne gives dispensation fra kraftvarmebindingen efter konkret ansøgning. Imidlertid har man i den endelige energiaftale, der blev indgået mellem alle Folketingets partier, valgt ikke at forholde sig konkret til spørgsmålet, men alene aftalt at igangsætte analyser omkring el-forsyningssikkerheden, hvis kraftvarmebindingen ophæves, og det kan altså potentielt betyde, at der skal bygges et kraftvarmeværk i Esbjerg, der er 1,25 milliarder kroner dyrere end nødvendigt. - Det er forståeligt nok, at man ønsker en garanti for elforsyningen, men samtidig hører vi jo samtlige partier på Christiansborg sige, at fremtidens energikilder skal basere sig på bæredygtighed og vedvarende energi. Vi har sol, vind og overskudsvarme fra eksempelvis kommende datacentre og andre industrielle produktioner, og vi har ingen lyst til at foretage en investering, der forpligter os til at brænde træflis og anden biomasse de næste 25-30 år i et nyt værks levetid. Vi ønsker at få lov til at tage en klogere beslutning og dermed bevare fleksibiliteten til også at kunne gøre det rigtige om fem-ti år, siger Jesper Frost Rasmussen.