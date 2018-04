Borgmestre: Skån borgerne for ekstraregning på 50.000 kr.

Borgmestrene i Esbjerg og Varde kommuner opfordrer energi-, forsynings- og klimaminister og skatteminister til at ophæve regler, der sætter rammer for investeringen i afløseren for Esbjerg-værket. Ekstraregning på 50.000 kr. per husstand i Din Forsyning, hvis regler fastholdes.

- Den gamle bestemmelse siger, at man skal lave el- og varme i samproduktion i de større byer i Danmark, men i dag har vi jo masser af el fra vindmøller og solceller, så vi kunne formentlig spare varmekunderne i Esbjerg og Varde kommuner for en hel del penge, hvis vi var mere fri til at træffe den rigtige løsning i stedet for at være bundet til at lave et stort kraftvarmeværk igen. Vi kan sandsynligvis spare 1,25 milliarder kroner for varmekunderne, hvis vi kan tage nogle klogere beslutning i stedet for at være tvunget til at overholde en lovgivning, der er fuldstændig forældet, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen.

Derfor har borgmestrene for de to kommuner, der ejer Din Forsyning, tilskrevet energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og skatteminister Karsten Lauritzen (V) i håb om, at den såkaldte kraftvarmebinding - som foreskriver, at der etableres en kombineret el- og varmeproduktion - ophæves i forbindelse med de kommende energipolitiske forhandlinger.

Esbjerg/Varde: Esbjergværkets levetid er som bekendt ved at rinde ud, og der skal en ny gigantinvestering til. Men investeringen kan risikere at blive 50.000 kr. dyrere for hver af de ca. 25.000 husstande, der er varmekunder hos Din Forsyning i Esbjerg Kommune, hvis regering og folketing ikke er indstillet på at afskaffe en regel, der efter Esbjerg og Varde kommuners opfattelse er dybt forældet.

For godt et år siden meddelte Dong Energy, nu Ørsted, at man ville stoppe al brug af kul i 2023. Energiselskabet var i løbende i dialog med Din Forsyning om mulighederne for at ombygge Esbjergværket til at fyre med træflis i stedet for kul, når den nuværende varmeaftale udløber med udgangen af 2019.Imidlertid er tiden løbet fra at bygge et stort kombineret el- og varmeværk, mener de to borgmestre i Esbjerg og Varde kommuner, der ønsker kraftvarme-reglen ophævet.

Ekstra-regning

Det er Ørsted - tidligere Dong Energy - der ejer Esbjerg-værket. Esbjergværket er - sammen med Asnæsværket ved Kalundborg - Dong Energys sidste kulfyrede kraftværker, og energiselskabet indledte allerede sidste år en dialog med varmekunderne i Kalundborg og Esbjerg om mulighederne for at ombygge de to kraftværker til at fyre med træflis i stedet for kul, når de nuværende varmeaftaler udløber med udgangen af henholdsvis 2017 og 2019, men et biomassefyret kraftværk finder borgmestrene, at tiden er løbet fra.

- En ophævelse af kraftvarme-bindingen vil kunne give en besparelse for varmeforbrugerne over hele investeringens levetid på 20-25 år på 50.000 kr. pr. husstand. Vi har noteret os, at ministeren har udtalt, at kraftvarmebindingen er blevet en klods om benet på varmeforsyningen, og det kan vi kun være enige i. Det er afgørende for vores varmekunder, at vores selskab får valgfrihed til at tilrettelægge den næste investering på den måde, som giver den billigste varmepris for vores kunder og som ikke tvinger os til en følgeinvestering i et el-marked, som vi ingen interesse har i, skriver borgmestrene bl.a. til ministrene.