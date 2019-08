Borgmestertrio til kamp for varme til borgerne

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen (S) mødes fredag med borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) om den klemme, varmekunderne i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner lander i, hvis Ørsted får lov at lukke Esbjergværket med udgangen af 2022. Fanøs, Vardes og Esbjergs borgmestre kalder den påtænkte afgørelse til fordel for Ørsted for en katastrofe.

Esbjerg, Fanø og Varde kommuner: Om få uger ventes Energistyrelsen at træffe den endelige afgørelse i striden mellem det fælleskommunale Din Forsyning og energigiganten Ørsted om lukning af Esbjergværket med udgangen af 2022 - noget, der vil ramme 25.000 forbrugere i Esbjerg og Varde kommune og samtidig har potentiale til at påvirke varmeforsyningen til 947 husstande på Fanø i negativ retning. Nu skal det sidste slag slås, og de tre borgmestre - Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjerg, Erik Buhl (V), Varde, og Sofie Valbjørn (Alt.), Fanø - lægger ikke fingrene imellem, når de ridser konsekvensen af den sandsynlige afgørelse fra Energistyrelsen op. Fredag mødes Jesper Frost Rasmussen (V) med den nye energi-, forsynings- og klimaminister, Dan Jørgensen (S), i et forsøg på at hente opbakning i de tre kommuners penible situation. Som tidligere beskrevet i JydskeVestkysten har det statslige energiselskab Ørsted tilsyneladende Energistyrelsens opbakning til at lukke for varmt vand i hanerne og radiatorerne hos 25.000 varmekunder i Esbjerg og Varde kommuner - og 1.000 på Fanø - med udgangen af 2022. At det forholder sig sådan, viser den påtænkte afgørelse, som Energistyrelsen i slutningen af juni sendte til det fælleskommunale Din Forsyning. I de forløbne uger har Din Forsyning haft mulighed for at svare på Energistyrelsens påtænkte afgørelse, og det fremgår klart af Din Forsynings høringssvar, som advokatfirmaet Bech-Bruun har udformet, at ledelsen af Din Forsyning er frustreret og har en følelse af ikke at blive hørt og forstået i København.

Sådan er historien Esbjergværket, der kan fyres med kul eller olie, producerer både el og varme. Værket leverer elektricitet til elnettet og fjernvarme til Esbjerg, Varde og Nordby på Fanø.

I 2017 siden meddelte Dong Energy, nu Ørsted, at man ville stoppe al brug af kul med udgangen af 2022.

Den 28. november 2018 søger Ørsted officielt om at få tilladelse til at tage Esbjergværkets blok 3, der i dag kører på kul, ud af drift med udgangen af 2022.

Imidlertid er tiden løbet fra at bygge et nyt kombineret el- og varmeværk som afløser, mener Varde og Esbjergs borgmestre og Din Forsyning. De ønskede derfor den såkaldte kraftvarmebinding ophævet, og gik derfor til Christiansborg.

Bindingen, der fordrer, at der skal produceres el og varme i samproduktion i de større byer, ville nemlig tvinge Din Forsyning og dermed borgerne til at investere i et kombineret el- og varmeværk til biomasse, og ifølge Din Forsyning ville det give en ekstra udgift på 1,25 milliarder kroner eller en ekstraregning til varmekunderne på hver 50.000 kroner over værkets levetid på 25-30 år.

I december meldte daværende energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ud, at man er indstillet på at give Esbjerg dispensation fra kraftvarmebindingen - et nederlag for Ørsted og en sejr for Din Forsyning.

Men med den påtænkte afgørelse, som Energistyrelsen fremsendte i juni, står Esbjerg og Varde kommuners fælles forsyningsselskab, Din Forsyning, med håret i postkassen. Det samme gør ifølge Din Forsyning varmekunderne i Esbjerg, Varde og Nordby.

Koldt eller varmt Kort sagt har Din Forsyning brug for mere tid - fem kvartaler ekstra - frem til og med første kvartal 2024 for at sikre, at der er varme nok til alle. - Nu har vi endnu engang sendt samtlige argumenter og gennemhullet de forudsætninger, der er lagt til grund for Energistyrelsens påtænkte afgørelse til fordel for Ørsted, så nu håber vi, styrelsen lytter til sund fornuft. Fredag skal jeg mødes med Dan Jørgensen, der er ansvarlig minister på området, og jeg forventer ikke, at han er inde i sagens detaljer, men jeg bliver nødt til at adressere, at vi har en meget stor udfordring, der kan få enorme konsekvenser, og som vi er nødt til at få en løsning på. Energistyrelsen argumenterer med, at det jo ikke er sikkert, at 2023 bliver et koldt år - nej, men det kan være, det bliver det, og så har vi et meget stort problem uden Esbjergværket, for vi kan ikke nå at have alternativer klar, siger Jesper Frost Rasmussen.

Demokratiske regler Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl (V), er bekymret over den tidsmæssige præmis i Energistyrelsens påtænkte afgørelse, der kan ende med at blive den endelige. Han mener ikke, at Energistyrelsen tager højde for en overholdelse af de demokratiske spilleregler: - Vi står i en fuldkommen uholdbar situation, og vi burde kunne finde en fornuftig løsning. Det her er ikke bare et lille anlæg, det er et kæmpestort projekt og en investering en halv generation frem i tiden. Så bør det ikke handle om, hvorvidt vi kan få et enkelt års forlængelse til at få etableret en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig løsning. Vi skal bruge mere tid, og jeg mener ikke, Energistyrelsen tager højde for den demokratiske høringsproces. Vi kan ikke forvente at bygge et værk i den størrelse uden at der kommer indsigelser, og hvis beslutningerne så også indbringes til klageinstansen, der har behandlingstid på ét til halvandet år, så går det for alvor galt. Man kan da ikke tilsidesætte alle demokratiske spilleregler, fordi Ørsted presser på, siger Erik Buhl.