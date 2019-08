Borgmester smider boligbombe: Esbjerg Strand skal have boligbyggeri

Højest overraskende kommer der nu en meget anderledes melding fra borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der sætter skub i drømmene om boliger på den kunstige havneø i Esbjerg Strand-projektet.

Esbjerg: Det har hidtil været betragtet som ren utopi, når visionen om boliger i en hel ny bydel ved siden af lystbådehavn, cafeer og andre maritime aktiviteter på havneøen på Esbjerg Strand har været fremført. Men med Det Faglige Hus' endelige køb af jord og nu offentliggjorte byggeplaner for et gigantisk domicil med tilhørende parkeringshus, der kan virke som en afskærmning i form af en markant bygnings-ryg mod havnearealerne og virksomhedernes støj og støv, har de store drømme om lækre, havnenære boliger på den kunstige ø antaget et mere realistisk præg for folkene på Esbjerg Rådhus. Det siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der netop har bedt Plan & Miljøudvalget se på mulighederne igen og gerne sætte forvaltningen i gang med at bearbejde sagen. - Der er ingen tvivl om at det vil blive et enormt attraktivt boligområde, som i givet fald vil kunne være med til at sikre, at Esbjerg har endnu et aktiv at byde på, ligesom det vil være med til at skabe endnu mere liv døgnet rundt i området. Samtidig vil det jo sandsynligvis medføre, at området vil kunne blive udbygget hurtigere, end hvis det alene er domicilbyggerier der skal fylde området, siger borgmesteren.

Plangrundlag Som det er i dag, er området, som hastigt er under udvikling, udlagt til lystbådehavn, havne-relaterede fritids- og søsportformål, museum, offentlige arealer og naturområde kombineret med domicilbyggeri samt virksomheder, der understøtter og servicerer havnens funktioner og havneerhverv.

180 graders vending De fleste kan formentlig nok huske et antal gange, hvor borgmesteren ellers har skudt muligheden for at bygge boliger på Esbjerg Strand ned. Nu vurderer han imidlertid situationen helt anderledes: - Det er korrekt, at hvis vi havde søgt om lov til at etablere boliger på en havneø, da vi indledte udviklingen af Esbjerg Strand, så havde vi ikke fået lov. Men det, der nu ser ud til at kunne gøre forskellen, er Det Faglige Hus' kommende byggerier, der vil fungere som en afskærmning mod erhvervsvirksomhederne, som i luftlinje ligger flere hundrede meter væk fra øen. Desuden bygges sikkerhedsmuren over mod Kosan Gas jo. Helt ideelt ville det være, hvis Claus Sørensen-koncernen og Semco Maritime (PensionDanmark ejer bygningen, hvor Semco har til huse, red.), der har domiciler på Esbjerg Brygge, ville bygge et fælles parkeringshus. På den måde kan de frasælge et stykke jord til endnu et domicilbyggeri i mellem deres to bygninger og skærme helt af, siger borgmesteren.

Esbjerg Strand Et af projekterne i planen for "Den rekreative havn" er Esbjerg Strand. Målet er at udvikle den nordligste del af Esbjerg Havn til et attraktivt byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funktioner, grønne områder, badeanlæg, domiciler for havnerelaterede virksomheder og offentlig og privat service.

Esbjerg Strand består af tre del-områder, nemlig Esbjerg Brygge, hvor domicilerne ligger, Havneøen & Lagunen og Klitlandskabet. Meningen med den nye bydel er at sikre byens borgere bedre adgang til en af Esbjergs store attraktioner - havet - og Esbjerg Strand bliver det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter med lystbåde, ro- og kajakfaciliteter, badeanlæg, klubhuse, havneskole, nye byrum og udflugtsmål.

Ud over havnerelaterede aktiviteter kan der etableres havnerelateret kontor og domicilbyggeri, eller virksomheder, der understøtter og servicerer havnens funktioner, havneerhverv samt kiosk, caféer, restauranter og butikker i tilknytning til lystbådehavnen. Esbjerg Strand giver ydermere mulighed for etablering af et nyt kunstmuseum og andre kulturelle aktiviteter. Herudover kan der etableres andre turistfaciliteter i tilknytning til lystbådehavnen.

Hertil kommer altså nu et ønske om boliger på havneøen.

Forudsætningen Ifølge Jesper Frost Rasmussen vil boligerne på havneøen forudsætte ændringer i plangrundlaget - både kommuneplan og lokalplan - men det er i givet fald kommunen, der formelt skal varetage opgaven med korrektioner og ændringer af formålsbestemmelserne for området. - Der er selvfølgelig mange ting, der skal undersøges først, og der kan være interessenter, der har indsigelser. En høringsproces må afgøre, om der kan skaffes sikkerhed for, at der kan etableres boliger, uden at det påvirker virksomhedernes udfoldelsesmuligheder. Vi skal bare kunne redegøre for, at støjkravene er overholdt for et boligområde på det sted, og at der ikke er nogle af de eksisterende lejere og ejere, der generes af det. Jeg forventer ikke, at Erhvervsstyrelsen gør indsigelse, for området bruges jo ikke til aktiviteter for Esbjerg Havn i dag, og boliger på havnenære arealer er jo blevet en mulighed andre steder, siger Frost Rasmussen, der understreger, at det er en absolut forudsætning og af afgørende betydning for virkeliggørelse af boligdrømmene, at de eksisterende virksomheder i området ikke begrænses.