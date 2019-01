Borgmester slår fast: Nørremarkskole skal rives ned

Udvalgsformand og borgmester slår fast, at man i sagen om det videreforløb med Nørremarkskolen i Ribe vil holde fast i en byrådsbeslutning fra 2014 om at rive skolen ned og lave boliger i området.

Ribe: Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) slår nu fast, at Nørremarkskolen i Ribe skal rives ned, når der fra 1. marts ikke længere bor flygtninge på skolen.

Dermed holder han fast i en byrådsbeslutning fra 2014, hvor det blev besluttet at bruge fem mio. kr. på at rive skolen ned, og at der herefter skal udstykkes byggegrunde i området.

- Det virker oplagt at lave attraktive boliger der. Så snart bygningerne ikke længere skal bruges, mener jeg vi skal gå videre med den proces, der blev besluttet i 2014. Det er min klare overbevisning, siger Jesper Frost Rasmussen, der samtidig gerne vil i dialog med folk i lokalområdet om, hvorvidt enkelte dele af bygningerne kan bruges til andre formål.

JydskeVestkysten beskrev 18. juni, hvordan Nørremarkskolen er i spil til at kunne huse håndværkere fra facebook-byggeriet i Endrup, og Jesper Frost Rasmussen bekræfter, at der har været en dialog i gang omkring dette, men at der endnu ikke er truffet en beslutning.