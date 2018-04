Borgmester rykker to ministre i sag om radioaktivt affald i Esbjerg

Der skal findes en permanent løsning på håndtering og opbevaring af radioaktivt affald inden år 2073, men 55 år er vel lang tid, mener Esbjerg-borgmester, der har tilskrevet to ministre for at få løsning på radioaktivt Nordsø-affald fra Esbjerg.

Stor var således borgmesterens forbløffelse, da han fik at vide, at kun det radioaktive affald fra Risø er en del af aftalen, ligesom alene Risø-affaldet hører under forskningsministeren - det lavradioaktive affald i Måde hører under sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Regeringen har sammen med samtlige Folketingets partier indgået aftale om at lade Danmarks radioaktive affald blive på Risø i et midlertidigt lager i et midlertidigt lager frem til 2073, ligesom der skal igangsættes undersøgelser af undergrunden, så der kan blive etableret et slutdepot, hvor affaldet kan blive opbevaret permanent, men Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er bestemt ikke tilfreds med den tidshorisont. Derfor bragte han sagen op på det møde, han for nylig havde med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), men det viste sig i første omgang forgæves.

Det mener borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der nu klør på for at kræve en løsning for affaldsproduktet fra Maersk Oil/Totals boringerne i Nordsøen.

- Branchen vil gerne løse det og selvfølgelig også betale, men myndighederne skal jo anvise, hvordan det skal håndteres og opbevares. Jeg er bekendt med, at hollænderne transporterer deres til saltminer i Tyskland, og hvis der ikke kan findes en opbevaringsplads inden for Danmarks grænser, så må vi jo udfordre den danske fortolkning af EUs regler. Hvis et andet EU-land som Holland kan bortskaffe deres i Tyskland, så kan vi vel også krydse landegrænsen, siger borgmesteren.

- Det er nyt i forhold til, hvad Esbjerg Kommune hidtil har fået oplyst, men nu har jeg altså tilskrevet begge ministre, så jeg er sikker på, at vi rammer den ansvarlige minister. Jeg opfordrer på vegne af Esbjerg Kommune til, at vi får sat fart i den her proces, for det er ikke holdbart, at det såkaldte NORM-affald skal stå på en parkeringsplads i Esbjerg i de næste 55 år. Det var jo kun en midlertidig oplagring, fastslår borgmesteren.

Tre oplag i Esbjerg

Ifølge Jesper Frost Rasmussen er der otte oplag af NORM-affald i Danmark, heraf er tre af oplagene i Esbjerg Kommune.

- Det har været Maersk Oil/Total, der har været i fokus, men problemet med NORM-affald gælder jo alle operatørerne i Nordsøen. Derfor har jeg også over for de to ministre tilkendegivet en kraftig opfordring til, at der hurtigst muligt igangsættes en proces med at finde en permanent løsning for disse NORM-oplag - og helst før 2073, så virksomheder og kommuner ikke overlades til at finde lokale løsninger for noget, som må være et nationalt samfundsansvar, siger borgmesteren.

Som tidligere beskrevet i JydskeVestkysten, har Maersk Oil og Olie Gas Danmark været dialog med embedsmænd om de mulige løsninger og flere i industrien synes, at det er en rigtig gode ide at putte det lavradioaktive materiale tilbage i undergrunden og cementere det, men den løsning er ikke uden problemer, fremgår det af et svar, som miljøorganisationen NOAH har fået fra et ekspertpanel under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Problemet er kort fortalt, at når man først har hevet det radioaktive materiale op, så er det affald, hvorefter det skal håndteres som affald, og derefter putter man som udgangspunktet ikke materialet tilbage, hvor det kom fra.