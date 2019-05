Borgmester-ros til de frivillige i Esbjerg Motorsport

Esbjerg: De frivillige hjælpere i Esbjerg Motorsport har god grund til at ranke ryggen, for de har knoklet hele vinteren for at gøre banen på Granly Speedway Arena så god som overhovedet muligt.

Det var derfor fuldt fortjent, at Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) inden matchen mellem Esbjerg Vikings og Region Varde greb mikrofonen og roste de frivillige for deres store indsats. Også den tidligere verdensmester Erik Gundersen kunne tilskuerne høre over højttaleranlægget, og han roste ligeledes de frivillige.

Banen har i øvrigt fået nye barrierer, ligesom der var sat en storskærm op. Ved årets første hjemmematch viste den kun reklamer, men på lidt længere sigt er det håbet, at der kan vises interviews med rytterne fra ryttergården, siger direktøren i Esbjerg Motorsport Elite, Lars Guldager Dyhr.