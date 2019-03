BRAMMING: Bramidan hører til blandt de tre største virksomheder i verden, når det gælder om at producere ballepressere og komprimatorer til at håndtere pap-, papir- og plastaffald. Det er med andre ord en sværvægter på sit felt, som borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V), kommunaldirektør Rikke Vestergaard samt teknisk direktør Erik Jespersen besøgte mandag tidligt på eftermiddagen.

Borgmesteren er sammen med de to forholdsvis nyansatte topdirektører på en rundtur, som i første omgang skal bringe dem rundt for at "tage temperaturen" på en halv snes betydende erhvervsvirksomheder i hele Esbjerg Kommune.

- Erik Jespersen er jo startet som ny direktør for Teknik & Miljø den 1. februar, og i den rolle får han mange berøringsflader til erhvervslivet. Og så er det alt andet lige både nemmere og bedre, når man har været ude og møde folk personligt i virksomhederne. Det fremmer dialogen, konstaterede Jesper Frost Rasmussen.

- Samtidig kommer vi også for at lytte, og høre hvad vi som kommune kan gøre bedre. Vi ønsker fra kommunens side at være medspiller for virksomhederne, understreger Rikke Vestergaard, som begyndte i jobbet som kommunaldirektør den 1. juni sidste år.