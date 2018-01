Borgmester på lobbytur til Christiansborg

Energimetropolens førstemand mødtes tirsdag med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) for at give sit besyv med på regeringens kommende energiudspil. Talte for Horns Rev 4 og bedre rammevilkår for oliegas-industrien.

- Hvis der skal bygges flere vindmølleparker, er det oplagt, at der planlægges for en vindmøllepark Horns Rev 4, når vi bliver færdige med Horns Rev 3. Det vil være fint, for der generer de store møller ikke nogen i modsætning til de kystnære projekter, der har været talt for andre steder. Derudover er der, som ministeren nævnte, også det vigtige samarbejde på EU-plan, hvor andre EU-lande godt kan opfylde deres VE-mål (vedvarende energi, red.) ved at stille vindmøller op i Nordsøen. For Esbjerg er det lige meget, om det er den danske stat eller tyskerne, der genererer aktivitet på Esbjerg Havn, og EU-samarbejdet forventer både ministeren og jeg os meget af på det punkt, siger Jesper Frost Rasmussen.

Esbjerg Kommune: Det er den første tur, men næppe den sidste, som borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V), onsdag foretog til Christiansborg, hvor han mødtes med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) for at give sit besyv med forud for regeringens kommende energiudspil.

Sikre forsyning

Et andet tema, som borgmesteren tog op med Lars Chr. Lilleholt, var oliegas-området.

- Det skal vi passe på ikke at overse i vores iver efter den grønne omstilling. Vi har oliegas-ressourcer til mange år frem i tiden og har været selvforsynende siden begyndelsen af 1990erne, men det ender med, at vi skal have gas fra russerne, hvis rammevilkårene for industrien ikke bliver forbedret, så der er ligeså gode vilkår i den danske sektor som den norske og britiske, og det kan betale sig at investere i at forsøge at hente ressourcerne op fra flere felter derude, siger borgmesteren.

Han mener ikke, at den med længsel ventede Nordsø-aftale mellem regeringen og Dansk Undergrunds Consortium repræsenteret ved A.P.Møller-Mærsk, der blev offentliggjort i marts sidste år og kastede en redningskrans ud til det vigtige, men synkende Tyra-felt i Nordsøen, er nok.

- Det var dejligt, at aftalen kom på plads, men den sigtede mest på at redde det vigtige Tyra-felt og sikre, at Danmark i samarbejde med Mærsk og Dansk Undergrunds Consortium (DUC) fortsat vil kunne hive olie og især naturgas op fra undergrunden i Nordsøen. Med aftalen forpligtede DUC sig til at genopbygge Tyra-anlæggene, der er et vigtigt knudepunkt, men der bør ses på rammevilkårene generelt for industrien, hvis vi skal kunne forsyne os selv de næste 20-25 år, siger Jesper Frost Rasmussen, der på mødet med ministeren blev sekunderet af to folketingskandidater for henholdsvis Esbjerg og Esbjerg omegn - folketingsmedlem Carl Holst (V) og minister Ulla Tørnæs (V).