Borgmester overrumplede kolleger: Overrakte ridderkors til to byrådsmedlemmer

Esbjerg Kommune: Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) gemte på en lille overraskelse, da det sidste byrådsmøde inden sommerferien var afsluttet mandag aften.

I al hemmelighed havde Frost Rasmussen og kommunaldirektør Rikke Vestergaard sendt en indstilling til Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor de anmodede om, at byrådsmedlemmerne John Snedker (S) og Jakob Lose (V) blev dekoreret med Dannebrogordenens Ridderkors.

- Som I alle nok er klar over, er det en ganske særlig ære at blive tildelt Dannebrogordenens Ridderkors, og John Snedker og Jakob Lose lever op til nogle helt bestemte kriterier, man som byrådsmedlem skal opfylde for at komme i betragtning. For det første skal man have været medlem af byrådet i mindst fire perioder og altså være valgt for femte gang. Samtidig skal man have særlige personlige egenskaber og værdier, der støtter op om det politiske arbejde i byrådet og fremmer udviklingen i hele kommunen. Derudover skal man formå både at fungere i rollen som politiker i byrådet og agere som partimedlem. Og så skal man selvfølgelig vise respekt for demokratiet, borgerne og medarbejderne i kommunen, opremsede borgmesteren.