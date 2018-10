Borgmester oprørt over gigantisk sundheds-regning til Esbjerg Kommune

Nye beregninger viser et kæmpe økonomisk smæk til Esbjerg Kommune på 25 millioner kroner om året i form af en stigning i kommunens medfinansiering af borgernes sundhedsudgifter. Borgmester tvivler på datagrundlaget for ekstraregningen og er gået i krig.

Esbjerg Kommune: Hvis en håndværker sender en opkrævning på et større beløb end aftalt, uden at man i øvrigt af regningen kan se, hvilket arbejde vedkommende specifikt har udført for pengene, er der en pæn sandsynlighed for, at man nægter at betale.

Præcis sådan opfatter man i Esbjerg Kommune sagen om den stærkt stigende, kommunale medfinansiering af borgernes sundhedsudgifter, der over budgetperiodens kommende fire år vil udløse en ekstra-regning på 100 millioner kroner til Esbjerg Kommune. Det har fået borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) til både at fare i flint og i blækhuset med en skrivelse til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Den kommunale medfinansiering dækker over kommunernes medfinansiering af borgernes behandling på sygehusene, og ifølge Jesper Frost Rasmussen rammes samtlige kommuner i Region Syddanmark - minus Fanø - af stigende udgifter til trods for, at Region Syddanmark under ét ellers er mester i at reducere antallet af forebyggende og akutte indlæggelser til langt under landsgennemsnittet. Det er Kommunernes Landsforening (KL), der har udarbejdet beregningerne for de fremtidige sundhedsudgifter på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen.