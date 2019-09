Borgmester om toppost i globalt energi-netværk: Det gavner os alle

I weekenden blev Esbjerg Kommunes borgmester valgt som vicepræsident for den internationale sammenslutning af verdens energibyer, WECP. Men hvad får Esbjerg egentlig ud af de penge, kommunen bruger på at være med i organisationen?

Esbjerg har været en del af selskabet siden 2013, og der er i dag tæller 19 byer. Næste år er der formentlig 20, idet sydkoreanske Ulsan har vist stor interesse for at komme med og bakkes op af Esbjerg i bestræbelserneWECP.

Men hvad får Esbjerg Kommune egentlig ud af, at den i forvejen travle borgmester nu sammen med Aberdeens borgmester, Barney Crockett, der blev valgt som præsident for WECP, udgør den nye topledelse for WECP de kommende to år?

Til gavn

- Det er ikke nødvendigvis alene esbjergensiske virksomheder, der får noget ud af det, men danske virksomheder under ét. Det er vigtigt, vi som landets energimetropol påtager os rollen som Danmarks repræsentant i sammenslutningen. Når jeg siger, at det ikke er for Esbjerg Kommunes skyld, men for hele Danmarks skyld, så mener jeg det som et både-og. Vi har store danske virksomheder, der er repræsenteret i Esbjerg, men det er ikke sikkert, at vores engagement i WECP direkte udløser mange flere job lige her i byen, siger borgmesteren og fortsætter:

- Men store virksomheder som Vestas eller Siemens har eksempelvis den lokale virksomhed Blaaholm A/S som underleverandør. Blaaholm producerer for eksempel udstyr til at flytte store vindmølletårne og meget andet hjælpeudstyr, der understøtter vindbranchen. Det er ikke noget, man lige nødvendigvis opdager, men Blaaholm omsætter med sin ekspertise for mange millioner kroner, fordi virksomheden er en anerkendt underleverandør, og den har jo nu - ligesom andre - bedre adgang til at komme med ud i verden, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han tilføjer, at interessen for Esbjerg og Esbjergs udvikling er enorm blandt især de andre energibyer, der fortrinsvis er oliegasbyer. De har især fokus på Esbjergs transformation fra udelukkende oliegas-by til hovedstad for løsninger inden for grøn energi.