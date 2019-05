Borgmester om ghettoplan: Drastisk, men nødvendigt

Esbjerg: Det er ikke med borgmester Jesper Frost Rasmussens (V) gode vilje, at der, hvis udviklingsplanen for Stengårdsvej bliver vedtaget, skal rives 112 familieboliger ned for at få området fjernet fra Ghettolisten.

- Hvis planen bliver gennemført, står vi med et godt og spændende projekt til sidst. Men jeg må erkende, at vejen derhen er drastisk. Vi havde nok håbet, at vi kunne undgå decideret nedrivning, men der er ikke andre muligheder. Vi har været nede i værktøjskassen og brugt alle greb for at opfylde lovgivningen om højst 40 procent familieboliger, og blandt dem er både nedrivning, ommærkning af lejligheder og nybyggeri, siger Jesper Frost Rasmussen.