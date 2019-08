Borgmester jubler over Det Faglige Hus' byggeplaner

Efter flere måneders forhandlinger med forvaltningen er der kommet en aftale i stand, som Esbjerg Byråd nu har godkendt: Det Faglige Hus køber yderligere 10.000 kvadratmeter, og på grunden opføres en bygning på 12 etager og med et samlet areal på mellem 22.000 og 24.000 kvadratmeter. Det svarer til mere end tre fodboldbaner. Endvidere kan der ved siden af domicilet senere opføres yderligere en ejendom, så det samlede antal etageareal kommer op på næsten 27.000 kvadratmeter i alt. Visualisering: Friis & Moltke og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S i Esbjerg

Jesper Frost Rasmussen (V) kalder aftalen mellem Esbjerg Kommune og Det Faglige Hus "historisk" og projektet for "storslået".

Esbjerg: Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) jubler over, at købsaftalen mellem Esbjerg Kommune og Det Faglige Hus er faldet på plads og kalder aftalen for "historisk": - Det er formentlig Sydjyllands største sammenhængende domicilbyggeri, og jeg vil gerne rose de ambitioner og de løsninger, som Det Faglige Hus skitserer i planerne for arealet på Esbjerg Brygge. Den oprindelige interesse har udviklet sig til et storslået projekt. I sig selv er projektet enestående, men i samspil med de nuværende bygninger skabes et flot og interessant facadeforløb langs Esbjerg Brygge, som visuelt spiller godt op til vandet og havneøen med de rekreative muligheder, siger borgmesteren. Allerede i 2017 købte Det Faglige Hus 12.500 kvadratmeter ved Esbjerg Brygge. I tre år har virksomheden haft køberet på yderligere 7.500 kvadratmeter, men arealet vokser til 10.000 kvadratmeter i den nuværende købsaftale. - Vi får en beliggenhed med en fantastisk udsigt og i et område, som i de næste år vil blomstre og blive en ny attraktiv bydel i Esbjerg. Det er vi selvfølgelig meget stolte af, og vi er glade for, at Esbjerg Kommune har bidraget til omsætte vores visioner til virkelighed, siger administrerende direktør for Det Faglige Hus, Brian Elsted Hansen.

Visionen Visionen for Det Faglige Hus' nye domicil er i samspil med omgivelserne at skabe åbne og imødekommende lokaler for både ansatte og medlemmer, der henvender sig i a-kasse og fagforeninger.I skitseforslaget fra Friis & Moltke og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S opbygges domicilet i grundplan "som en blomst med kronblade. Et centralt midterrum samler alle afdelinger funktionelt og visuelt i et varieret og rummeligt design. Der er lagt vægt på den sociale og klimamæssige bæredygtighed, og alle konstruktive og æstetiske valg er med udgangspunkt i, at skabe optimale rammer for både medarbejdere og besøgende".



Husets bliver 12 etager højt på det højeste punkt og vil fremstå som en kombination af bygningskroppe i varierende højder. Lokale rød/brune teglsten vil pryde facaderne og hjørnerne afrundes, som om vestenvinden har præget bygningens form gennem årtier.

Visualisering: Friis & Moltke og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S i Esbjerg

Væk med overfladeparkering Det Faglige Hus og Esbjerg Kommune har underskrevet en købsaftale, hvor virksomheden køber i alt 22.500 kvadratmeter for at realisere et ambitiøst domicilbyggeri med parkeringshus. Derudover er der plads til at udvide med endnu en bygning på 4.875 etagekvadratmeter. Aftalen indeholder som nævnt også planer om et stort parkeringshus med 480 p-pladser, mens der etableres 380 p-pladser ved bygningen. P-huset bygges forskudt for domicilet og tæt på Molevej. P-huset er ifølge begge parter resultatet af en konstruktiv dialog mellem Det Faglige Hus og Esbjerg Kommune, hvor ønsket om at etablere 860 parkeringspladser til brugerne af domicilbyggeriet blev til en ny plan centreret omkring et p-hus. Bygningen etableres af hensyn til helhedsindtrykket af området og udsigten fra Esbjerg Strand. - Netop naboskabet med Esbjerg Strand har været vigtigt. Her udvikles et spændende rekreativt område, hvor der vil komme domicilbyggerier og måske boliger. Derfor har det været vigtigt, at der netop ikke laves massiv overfladeparkering, som på nogle tidspunkter af døgnet vil stå øde hen, siger Jesper Frost Rasmussen.

Visualisering: Friis & Moltke og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S i Esbjerg

Eje og leje Det Faglige Hus vil langt fra selv kun anvende de mange etagekvadratmeter på Esbjerg Brygge, og der er allerede indgået forhåndsaftaler med Esbjerg-virksomheder, der vil leje eller købe sig ind i det nye domicil. Den første medejer, ePrint ApS i Tjæreborg, har allerede tegnet sig for 2.500 kvadratmeter. - Business Park-tanken tiltaler os, og det er også den, som vi vil videreføre på Esbjerg Strand. Altså mange forskellige operatører under samme tag, der har deres egne kontorlokaler, men som deles om kantine, reception og mødelokaler. For mange vil det også være attraktivt at have bilen holdende i et p-hus, siger Brian Elsted Hansen.