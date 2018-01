Borgmester i mindretal på første møde

- Jeg må bare konstatere, at vi i denne sag, som er kommet fra det gamle byråd, står alene, og sådan er det en gang imellem. Men det er så også vigtigt at understrege, at vi jo som byråd ikke skulle vedtage noget, men alene sende en indstilling videre til Miljøstyrelsen, og der var der altså et punkt, hvor Venstre er uenig i forvaltningens indstilling, men følger Vandrådet, og sådan er det, siger Jesper frost Rasmussen.

Her tænkes ikke på det forhold, at Esbjerg Ensemble var mødt op og havde spillet for til den traditionelle sang inden mødets begyndelse, men på, at den siddende borgmester kom i mindretal.

I aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken blev det besluttet, at kommunerne skal bidrage med at kvalificere den afgrænsning og udpegning af vandløb, som indgår ivandområdeplanerne for 2015-2021.Dette skulle ske ved inddragelse af vandrådene for de enkelte hovedvandoplande, for herigennem at bringe lokal viden og kendskab til vandløbene i spil.

Landbrug eller natur

Kort fortalt handler striden om en lang række vandløb i Esbjerg Kommune og hvorvidt, de skal klassificeres som naturlige på den ene side eller kunstige eller stærkt modificerede på den anden side. Forskellen er, at der ved et naturligt vandløb følger nogle begrænsninger med i landmændenes anvendelsesmuligheder af de tilstødende jorder, mens der ikke er de samme restriktioner for kunstige eller stærkt modificerede vandløb.

- Socialdemokratiet ser kommunens vandløb, som en vigtig del af de danske vandløb, og dermed vores fælles natur. To af disse vandløb er ved Kongeåen, hvor vi så sent som i efteråret åbnede det store genopretningsprojekt for at genskabe og udvikle den enestående natur samt plante og dyrediversitet i området. Det er vigtigt, at vi som byråd har et helikopterperspektiv og dermed udviser stor ansvarlighed over for den helt unikke natur, vi har her i kommunen. Ikke mindst vadehavsområdet, som naturpark og verdens naturarv, sagde Socialdemokratiets John Snedker under sagens behandling.

- Vi er jo enige i anbefalingerne for langt størstedelen af de vandløb, vi skal forholde os til, men der er altså seks vandløb, hvor der er uenighed, siger Jesper frost Rasmussen.