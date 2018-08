Borgmester i hård kritik af to ministre i sag om radioaktivt affald

Borgmesteren for Energimetropolen Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen (V), er ikke just imponeret over det svar på problemet med Norm-affald, han har fået fra to ministre i regeringen. Arkivfoto: Chresten Bergh

Jesper Frost Rasmussen (V) har ad flere omgange efterlyst svar fra regeringen på, hvad der permanent skal ske med det såkaldte Norm-affald - et lavradioaktivt biprodukt fra boringer i Nordsøen. Brev fra to V-ministre giver statdig intet svar.

Esbjerg Kommune: Hvis borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) havde håbet, at Sundhedsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet ville tage problematikken med opbevaring af det såkaldte Norm-affald - lavradioaktivt biprodukt fra boringer i Nordsøen - op efter hans henvendelse, er han blevet slemt skuffet. Sundhedsministeriet har godt nok svaret, men indholdet af brevet er af en sådan karakter, at reaktionen på borgmesterkontoret må være et sarkastisk: "fortæl mig noget, jeg ikke ved". Brevet er nemlig en længere, belærende opremsning af, hvem der har pligt til hvad i forbindelse med opbevaring og håndtering af affaldet og intet i retning af en løsning. - Jeg er slet ikke tilfreds med det svar. Det her er et bureaukratisk skrækeksempel på, hvordan aben kastes fra det ene sted til det andet. Jeg er fortsat af den overbevisning, at staten skal med ind over og anvise, hvor et permanent lager af Norm-affald kan placeres, så nej, jeg er overhovedet ikke tilfreds, og jeg fortsætter med at presse på, siger Jesper Frost Rasmussen.

Lavradioaktivt affald Det radioaktive affald går under betegnelsen NORM-affald og kommer fra undergrunden. Det er et affaldsprodukt fra boringer i Nordsøen.

NORM-affald er lavradioaktivt. Sundhedsstyrelsen har dog oplyst, at strålingen derfra kan give lungekræft og andre kræftformer, hvis stofferne indåndes eller på anden måde kommer ind i kroppen.

Eksperter har dog meddelt, at der næppe har været sundhedsfare for nogen i forbindelse med NORM-affaldet i Esbjerg.

Om 55 år I brevet, som er underskrevet af både sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby (V) og Tommy Ahlers (V), uddannelses- og forskningsminister, bliver det ridset op, at regeringen sammen med samtlige Folketingets partier har indgået aftale om at lade Danmarks radioaktive affald blive på Risø i et midlertidigt lager frem til 2073, ligesom der skal igangsættes undersøgelser af undergrunden, så der kan blive etableret et slutdepot, hvor affaldet kan blive opbevaret permanent. Og, står der videre, det "kan overvejes at indtænke denne affaldstype (Norm-affald, red.) i fremtidige overvejelser omkring et dybdegeologisk slutdepot senest i 2073. Men det ændrer ikke på den omtalte ansvarsfordeling, og Norm-affald, som det i Esbjerg, er ikke indeholdt i forslaget", skriver ministrene. - Og tak for det, men det ved vi godt her i Esbjerg. Det er jo hele kernen i problematikken og præcis derfor, jeg har tilskrevet ministerierne og holdt møde med daværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), konstaterer Jesper Frost Rasmussen.