Borgmester går ind i sag om bom-ballade i Marbæk: Vil i dialog med kritikere

Kritikken af 21 nyopsatte bomme i Marbækplantagen får nu politikerne i Esbjerg Kommune til at reagere. Efter sommerferien vil man indgå i en dialog med de berørte, og man håber at nå frem til en løsning på de konsekvenser bommene har haft for gangbesværede og handicappede.

- Det er vigtigt, at vi skaber et Marbæk, hvor der er plads til alle. Og derfor lytter vi til kritikerne. Planen er lavet med gode intentioner, men nu kan vi se, at der er nogle udfordringer, vi bliver nødt til at løse for at det hele går op i en højere enhed.

Og den hårde kritik får nu byrådet til at reagere. Formand for Teknik- og Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S) har mandag taget initiativ til, at forvaltningen efter sommerferien kommer med et udkast til en proces, hvor man blandt andet skal involvere kritikerne af Marbæk-bommene.

Bommene, der afspærrer en stor del af vejene rundt i plantagen, blev ellers sat op for at gøre oplevelsen bedre og mere fredelig, men er blevet kritiseret fra flere sider, da de begrænser blandt andet kørestolsbrugere i at opleve størstedelen af naturen i området.

ESBJERG: Søndag kunne JydskeVestkysten bringe historien om, hvordan 21 bomme i Marbæk har gjort det stort set umuligt for handicappede og gangbesværede at komme rundt i det naturskønne område.

Søndag skrev JydskeVestkysten, at Dansk Folkepartis Olfert Krog ville have bommene låst op, så brugerne i Marbæk selv kunne løfte dem op og i. Det passer imidlertid ikke. Han mener, at bommene som udgangspunkt skal stå åbent, parallelt med vejene og med hængelås på, så kommunen har mulighed for at lukke dem i ved særlige tilfælde.

"Det er en ommer"

Hanne Meyer, der er formand for ÆldreSagen i Esbjerg, er forbavset over kommunens opsætning af de 21 bomme. Hun mener, at det er for dårligt, at man begrænser udsatte borgere fra naturen. Derfor håber hun også, at der kommer en ændring i planen.

- Byens borgere og især de, der er dårligt gående afskæres fra at benytte den sjældne og fantastiske natur, som skaber glæde og derved livskvalitet for mange borgere. Her har det nye byråd en vigtig og stor udfordring. For det er en ommer, siger Hanne Meyer, der er formand for ÆldreSagen i Esbjerg.