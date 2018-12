Stort set alle forældre til børnene, som i hastværk blev fjernet fra deres udflytterbase på Sønderhedevej for tre uger siden, har skrevet under på, at de er kede af beslutningen. Børnene er trukket indenfor næsten hver dag siden, og forældre hæfter sig ved et tilsyn i sommer, hvor der ingen anmærkninger var.

ESBJERG: Træstubbene, som børnene sad på, er væk. Bordet er væk. Gitteret rundt om brændeovnen er væk.

Med andre ord er der ikke så få synlige beviser på, at kommunen virkelig har ment, at her skulle børnene flyttes fra, og dét i en fart. Alligevel kæmper forældrene til skovbørnene fra Grønærten stædigt videre for, at deres børn kan komme tilbage til Sønderhedevej, for de finder beslutningen om at lukke stedet både dårligt begrundet og overilet.

Samtidig har lovning på et møde med borgmesteren og udvalgsformand Diana Mose Olsen, som skal finde sted fredag, givet fornyet håb om, at det kan lykkes at få børnene tilbage på Sønderhedevej.

- Vi er meget glade for, at vi har fået det møde, for der er noget i den her sag, som slet ikke hænger sammen. Først og fremmest synes vi jo slet ikke, stedet burde lukkes, for det virkelig ideelt for børnene. Men hvis man så vil lukke det, hvorfor så gøre det i sådan en hast? Da man besluttede i budgetforliget at sælge stedet, var det først i 2020, og så havde vi trods alt haft bedre tid til at få et andet egnet sted på plads inden da, siger Cathrine Jeppesen, som er mor til Sebastian, der indtil for tre uger siden tilbragte hver dag på Sønderhedevej.