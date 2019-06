Borgmester besøgte Nørgaard Anlæg

- Jeg vil gerne vide mere om, hvordan det er at drive en virksomhed i Esbjerg Kommune, og derfor vil jeg gerne ud og tale med store og små virksomheder om, om der er noget, vi kan gøre bedre eller have skal ros for, sagde Jesper Frost Rasmussen, inden Michael Nørgaard gav en rundvisning sammen med hustruen Susanne Nørgaard, der er økonomiansvarlig hos Nørgaard Anlæg.

Ribe: - Det er måske lidt kedeligt at være rundt og se hos en entreprenørforretning, for hvis ellers det går nogenlunde fornuftigt, så er alle maskinerne jo ude.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen besøgte fredag entreprenørvirksomheden Nørgaard Anlæg syd for Ribe, hvor han blev vist rundt af direktør Michael Nørgaard og hustruen Susanne. Han fik en rundtur sammen med den lokale venstremand Klaus Sandfeld, hvorefter der over en frokost blev uddelt ris og ros til Esbjerg Kommune. Foto: Søren Palmelund

Råt for usødet

Jesper Frost Rasmussen lyttede også godt efter, da Michael Nørgaard fortalte om virksomhedens 15000 kvm store jordhåndteringsanlæg i udkanten af Ribes industrikvarter.

- Jeg vil gerne rose borgmesteren for, at han har været meget i Ribe, og vi er glade for, at han besøger os, da vi har udfordringer ligesom alle andre virksomheder, sagde Michael Nørgaard, da han efter rundturen bød på frokost.

Michael Nørgaard gav blandt andet udtryk for, at han synes sagsbehandlingen hos kommunen kan være mere smidig, og at man bør hjælpe den enkelte virksomhed mere i form af at fortælle, hvad der kan lade sig gøre frem for at fortælle, hvad der ikke lader sig gøre.

Og borgmesteren tog imod de konstruktive indspark.

- Vi har mange eksempler på ros for en god sagsbehandling, men vi er også godt klar over, at der er områder, hvor vi kan forbedre os, og netop et emne som dette er lige præcis grunden til, at jeg ser det som vigtigt at komme ud og besøge den enkelte virksomhed. Her får jeg roserne og kritikken råt for usødet, og det er noget, jeg selv kan tage med videre, sagde Jesper Frost Rasmussen.