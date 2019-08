Borgmester afviser at bremse rygesag

Esbjerg Kommune: Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) vil ikke efterkomme ønsket fra De Konservatives May-Britt Andrea Andersen om at standse processen i sagen om en hård opstramning af de kommunale rygeregler og trække sagen tilbage fra det kommunale samarbejdsudvalg HOVED-Med, hvor er sendt i høring.

Det fastslår Jesper Frost Rasmussen på JydskeVestkystens forespørgsel.

- En mulig opstramning af rygereglerne blev sendt i høring i HOVED-Med i begyndelsen af juni af et stort flertal i økonomiudvalget - alle minus De Konservative - fordi vi er interesserede i at høre medarbejderrepræsentanternes holdning til sagen. HOVED-Med har i øvrigt behandlet sagen, så alene derfor giver det ingen mening at trække den tilbage. Men bare fordi vi valgte at sende sagen i høring, har vi ikke taget stilling til for og imod. Nu behandler direktionen den tilbagemelding fra samarbejdsudvalget, og så får vi en sag forelagt politisk, som vi skal tage stilling til. Det kan være, direktionen anbefaler at bibeholde det eksisterende, så der ikke strammes yderligere, og det kan være, direktionen siger, at der bør strammes op. Det ved vi jo ikke nu, siger Jesper Frost Rasmussen.

Ifølge borgmesteren har HOVED-Med udtalt sig til fordel for, at kommunen arbejder hen mod en røgfri fremtid, men samtidig understreget, at det bør ske gennem en tillidsbaseret ændring af kulturen.