Ekstremt dårlig timing at nedlægge ingeniøruddannelser, mener borgmester Jesper Frost Rasmussen, der for få uger siden satte sig i spidsen for en styregruppe, der skal øge antallet af studiepladser og styrke Esbjergs universitetsmiljø.

Esbjerg: Meldingen om, at Aalborg Universitet Esbjerg (AAU) stopper tre ingeniøruddannelser som følge af svigtende antal studerende, er mildt sagt ikke noget, der bekommer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) vel.

Endnu mindre veltilpas er han efter kommentaren fra adm. direktør John Sørensen, Rambøll Energi i Esbjerg, der kalder beslutningen om lukning af civilingeniøruddannelserne for en "katastrofe", der på sigt kan true virksomhedens eksistens.

- Jeg synes da, det er stærkt bekymrende, når en af byens førende virksomheder giver udtryk for, at det truer deres eksistens, siger Jesper Frost Rasmussen, der for få uger siden satte sig i spidsen for en styregruppe, der skal arbejde for at skabe flere relevante studiepladser i landets femtestørste by, ligesom der skal etableres et meget tættere samarbejde med Esbjergs erhvervsliv og Esbjerg Kommune.

I denne styregruppe sidder blandt andre også rektor for AAU, Per Michael Johansen, og mandag aften holder styregruppen sit første møde.

- Det er selvfølgelig ekstrem dårlig timing, at AAU eksekverer sådan en beslutning samtidig med, at vi er i gang med arbejdet for at sikre uddannelsesmiljøet i Esbjerg, siger Frost Rasmussen.