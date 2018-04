Borgmester åbner forårsmesse i Hunderup-Sejstrup

Hunderup/Sejstrup: Lørdag den 21. april indbyder Hunderup Sejstrups Fremtid til forårsmesse i og omkring hallen i Hunderup.

Borgmester Jesper Frost åbner messen kl. 10 og så er der ellers messe med 23 erhvervsstande og 13 hobbystande. Man kan møde et bredt udsnit af håndværkere, bilforhandlere, alarmudstyr, elcykler, høreapperater, kostvejledning og meget andet. På hobby-standene er der mange lokale foreninger, politikkere, Tupperware-forhandlere, vinavlere og andet godt folk.

Desuden er der i klublokalet et afsnit, hvor børn kan sælge deres brugte legetøj, her kommer klovnen Helle Belle Frikadelle forbi kl. 11 og underholder. Kl. 14 er der flot modeopvisning med tøj og sko fra butikker i Bramming, under opvisningen vil der være overraskelser. Der er også mulighed for at gøre et loppefund, da der er et mindre loppemarked. For de spillelystne er der en tombola med fine gaver skænket af lokale forretning.

Forårsmessen afholdes af Hunderup Sejstrups Fremtid, som er en forening, der støtter udviklingen i sognet.