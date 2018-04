Borgmester: Unges valg er afgørende for Esbjergs udvikling

Borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen (V) glæder sig forsigtigt over, at flere unge end tidligere vælger en erhvervsuddannelse, men han slår fast, at det slet ikke er nok endnu. Arkivfoto: Chresten Bergh

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) understreger, at det er vigtigere for Esbjerg end så mange andre byer, at unge vælger erhvervsuddannelser.

Esbjerg: Offshore-virksomheder er så vigtig en del af udviklingen i ikke bare Esbjerg, men Vestjylland, at det her er vigtigere end så mange andre steder, at de unge vælger erhvervsuddannelser. Det siger borgmester Jesper frost Rasmussen (V) i kølvandet på nye tal, der viser, at erhvervslivet stort set aftager alle de unge, der går på erhvervsuddannelserne. - Det er jo en landsdækkende problemstilling, at for mange har gået på de traditionelle gymnasier og har valgt erhvervsuddannelserne fra, men i Esbjerg har vi en særlig udfordring, fordi vores erhvervsliv er så stærkt knyttet til offshore-branchen, og her er der brug for særlige kompetencer, siger Jesper Frost Rasmussen.

Fakta Ansøgere til de traditionelle stx-linjer på gymnasierne samt ansøgere til erhvervsuddannelserne har ændret sig en smule ved seneste optag i marts.På Esbjerg Gymnasium er ansøgertallet til stx faldet med 21 procent i forhold til 2017, mens ansøgertallet på Rybners i samme periode er faldet med 3 procent.



Omvendt har 340 elever fra folkeskolen tilmeldt sig til grundforløb 1 på Rybners EUD-linje (erhvervsuddannelser), hvor tallet i 2017 var 288 elever.