Borgmester: Stramme regler modarbejder godt job-projekt

Ifølge borgmesteren er 400 borgere i begyndelsesfasen, 150 borgere på vej ud i en virksomhed, mens resten ikke er i stand til at deltage i projektet på grund af sociale eller helbredsmæssige problemer.

- Kan vi få flyttet bare fem fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse, giver det rundt regnet én million kroner i kommunekassen. Dels slipper vi for forsørgelsesudgiften, dels vil de alt andet lige sikre en lille skatteindtægt til kommunekassen, når de kommer i arbejde, hvilket også er sundt og godt for dem selv. Alt i alt er det et rigtig godt projekt. I Esbjerg Kommune er vi så heldige, at vi har rigtig mange virksomheder, der er positivt indstillede overfor at tage grupper, der er langt fra arbejdsmarkedet, i praktik, og vi ved, at det virker, når vi også samtidig indretter indsatsen mere efter den enkeltes behov. Men vi efterlyser lidt friere rammer i forhold til sanktionsmuligheder, når borgere afviger fra de aftaler, der er indgået. Det er et alt for stort apparat, der skal sættes i gang, alt for meget administrativt bøvl og dokumentation. Konsekvensen er, at vi bruger for mange ressourcer, og at der er borgere, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, men alligevel modtager offentlige ydelser, forklarer Jesper Frost Rasmussen.