Borgmester: Overnatning på byggeplads er helt normalt

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) forstår godt håndværkeres ønske om at overnatte på byggepladser, men han understreger, at det selvfølgelig skal foregå lovligt. Arkivfoto: Martin Ravn.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) finder det hverken usædvanligt eller mærkeligt, at håndværkere overnatter i campingvogne på diverse byggepladser, selv om han forstår frustrationen hos campingplads-ejerne. Og han undrer sig også over, at overnatningen er foregået uden tilladelse.

Esbjerg: Selv om borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) udtrykker forståelse for, at campingpladsejerne i Esbjerg Kommune er særdeles trætte af at se potentielle kunder i form af håndværkere på diverse byggeprojekter overnatte på byggepladserne i medbragte campingvogne, finder han ikke fremgangsmåden særligt usædvanlig eller oprørende. - Man skal overholde alle regler, og man skal søge og have fået en tilladelse først og fremmest. Men når det er sagt, er der jo ikke noget mærkeligt i, at håndværkerne gerne vil bo, hvor de arbejder. Vores egne lokale håndværkere i Esbjerg Kommune deltager jo også i byggeprojekter i andre kommuner eller i udlandet for den sags skyld, og de overnatter også på byggepladser. Det er nemt og bekvemt for dem, at de kan arbejde, indtil de går i seng og stå ud af sengen og møde direkte på arbejdspladsen, så de undgår spildtid til transport, siger borgmesteren.