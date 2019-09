Blå blok i Esbjerg Byråd vil gennemtrumfe en egentlig sagsbehandling af direktør Bjarne Pedersens projekt for boliger på Dokken. Socialdemokratiet afviser på forhånd opbakning til boliger.

Esbjerg: Tilsyneladende lysner det nu for direktør Bjarne Pedersens mangeårige kamp for at realisere sine boligdrømme på Dokken, selv om han langt fra er i mål. Første hurdle er således passeret, efter at Bjarne Pedersen har fremvist en lejekontrakt med Esbjerg Havn fra 2006, hvor en passus om forbud mod boliger er streget ud. Dermed er Esbjerg Havns kanoner fornaglede, og nu bliver der så på foranledning af borgmester Jesper Frost Rasmussens (V) og resten af blå blok sat gang i en egentlig sagsbehandling af Dokken-projektet, hvis de igangværende analyser viser at det er realistisk. - Bjarne Pedersen har som bekendt i mange år ønsket at bygge boliger, men i 2015 afviste Plan & Miljøudvalget af principielle årsager at behandle ansøgningen. Nu har Bjarne Pedersen så henvendt sig med skitser til et revideret projekt og bedt om, at vi ser på den mulighed, og det gør vi selvfølgelig på ordentlig vis. Vi handler ikke på følelser, men behandler anmodning professionelt og undersøger, om det kan lade sig gøre eller ej, siger Jesper Frost Rasmussen og fortsætter: - Med det udgangspunkt har Esbjerg Kommune haft en dialog med Bjarne Pedersen, og vi har vejledt ham og hans rådgiver i, hvilke undersøgelser og analyser, der skal ligge klar, for at vi kan forholde os til hans ansøgning om boliger på Dokken. Jeg har dermed endnu ikke forholdt mig til for eller imod, men der er et flertal for at undersøge sagen, og vi behandler alle projektmagere anstændigt og ordentligt og afviser ikke noget på baggrund af et princip, siger Jesper Frost Rasmussen.

Principiel stillingtagen Dermed hentyder borgmesteren til afgørelsen i det daværende Plan & Miljøudvalget den 22. september 2015, da Bjarne Pedersen ansøgte om en ny helhedsplan for Dokken-området, herunder boliger. Direktionen indstillede til udvalget, at der skulle tages principiel stilling til, "om der skal igangsættes planlægning for boliger inden for Dokken-området". Svaret fra et enigt udvalg lød: "Udvalgets principielle holdning er at holde boligområder og erhvervsområder adskilte for at forebygge miljøkonflikter. Der planlægges derfor ikke for boliger på Esbjerg Havn, som er kommunens nok vigtigste erhvervsområde."

Socialdemokratiet står fast På daværende tidspunkt hed formanden for Plan & Miljøudvalget John Snedker, og han var dengang også formand for Socialdemokratiets byrådsgruppe. Siden har der været kommunalvalg, og der er sket en udskiftning på begge poster. Den nye gruppeformand, Søren Heide Lambertsen, viderefører dog John Snedkers holdning: - For Socialdemokratiet er der ikke noget, der er ændret. At Bjarne Pedersen har en lejekontrakt, hvor der ikke er indskrevet et forbud mod boliger på havnen, ændrer ikke på, at det er byrådet, der bestemmer, hvad der skal bygges forskellige steder i kommunen. For os gør det ikke nogen forskel i forhold til de problematikker, vi allerede dengang forholdt os til. Vi er lodret imod boliger på det sted, for det kommer til at skabe en konflikt mellem vores havnevirksomheder og boligerne. Desuden har vi jo havneaktiviteter dernede, for de yderste 12 meter af kajen er stadig udlagt til havneaktivitet. Derfor skal man heller ikke italesætte boliger på havnen, for så går investorerne andre steder hen, og det kommer til at koste arbejdspladser, siger Søren Heide Lambertsen.