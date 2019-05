Borgmester: Lys fremtid for vores offshorefirmaer

- ABB, der leverer elektriske komponenter og instrumentering, har netop landet en kæmpe ordre i forhold til Tyra-feltet, som betyder, at virksomheden kan beskæftige mindst 20 medarbejdere med base i Esbjerg i de næste 25 år. MacArtney, der blandt andet leverer højt avanceret udstyr til undervandsprojekter herunder kabler og stik, oplever lige nu en så stor efterspørgsel, at man p.t. kun kan servicere eksisterende kunder. Virksomheden udvider nu produktionen massivt i USA, så man fra september igen kan følge med efterspørgslen.

Det siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der torsdag var på vej hjem fra Houston, Texas, hvor han var i spidsen for en kommunal delegation ved et møde i regi af verdens energibyer - WECP (World Energy Cities Partnership). I Houston mødtes Esbjerg med 19 andre energibyer fra hele verden, og adskillige offshore-virksomheder fra Esbjerg var repræsenteret på topmødet.

- Vi kan hjælpe Texo med en række gode kontakter til blandt Esbjerg Havn, og Business Esbjerg vil nu hjælpe Texo videre med deres planer om at etablere sig i Esbjerg. Det er dejligt, at en skotsk virksomhed har hørt så meget godt om Esbjerg, at den nu arbejder på at etablere sig på havnen, siger borgmesteren.

Under besøget blev der også tid til at gæste verdens største olie- og gasmesse, OTC, hvor delegationen mødtes med den skotske offshorevirksomhed Texo, der har ambitioner om at etablere sig i Esbjerg.

Esbjerg vigtig for ABB

Spencer Thuesen, der er Vice President i ABB, lægger heller ikke skjul på, hvor vigtig Esbjerg er for virksomheden på lokalt og globalt plan.

- Vi har lige besluttet, at Esbjerg bliver vores "Center of Excellence" for instrumentering på globalt plan. Vi har helt klart ambitioner om at vækste i Esbjerg, og vores nye aftale omkring Tyrafeltet, gør, at vi ser meget positivt på fremtiden, siger Spencer Thuesen.

- Vores aktive involvering i verdens energibyer giver os gode muligheder for at skabe rammerne for meget mere samarbejde på tværs af landegrænser - Texo er et godt eksempel. Vi har også haft et godt møde med borgmesteren og erhvervsdirektøren fra Halifax for at høre om deres gode erfaringer med at skabe forbindelse mellem virksomheder og potentielle nye medarbejdere, fortæller Susanne Nordenbæk.