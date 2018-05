Borgmester: Kampen mod kræft er vores alles

- Kampen mod kræft er nemlig vores alles. For der er nok ikke nogen af os, der er her i dag, der ikke på den ene eller den anden måde er berørt af den her sygdom. Enten direkte som I mange fightere, der enten har kæmpet eller er midt i kampen, eller som pårørende, lød det fra borgmesteren.

Forinden havde Frost Rasmussen i sin tale gjort det klart, at Stafet For Livet i Esbjerg, som han betegnede som en vigtig og bevægende begivenhed, gør ham stolt på byens vegne. Han slog også fast, at kræft vedrører alle.

Esbjerg: 128 fightere lyste op i deres gule T-shirts. Fightere, der står frem og nedbryder tabuer om kræft. Fightere, der er med til at give håb og støtte til andre berørt af kræft, og lørdag gik disse seje æresgæster, som alle er nuværende og tidligere kræftpatienter, traditionen tro den første runde, da Esbjergs syvende udgave af Stafet For Livet samlede tusindvis af mennesker ved Veldtofte Idrætspark.

Safet For Livet varer mellem 18 og 24 timer. Stafettens døgn symboliserer, at kræft aldrig sover, og at kræftpatienter kæmper med kræften hele døgnet - både i de lyse og i de mørke timer. Derfor holder stafetten også i gang om natten. Holdene skal have minimum én deltager på banen i hele det døgn, stafetten varer. På den måde viser vi, at vores kamp mod kræft aldrig stopper. Stafet For Livet er en holdaktivitet - en fælles kamp mod kræft. Hold på typisk 10-15 personer tilmelder sig og samler på forskellige måder penge ind til bekæmpelse af kræft. Dels koster det 100 kr. at tilmelde sig som deltager, dels arbejder holdene aktivt for at skaffe sponsorer og lave andre fundraisende aktiviteter før og under stafetten.

Ros til stafetten

Henrik Vahlun tilhører den sidste kategori. Det er andet år, han deltager sammen med hustruen Heidi Strøm og deres børn på holdet Team Lauridsen og Co. Han har selv oplevet kræft i den nærmeste familie, og så sent som tidligere i år mistede hustruen sin kusine i en alt, alt for tidlig alder til den forbandede sygdom. Et halvt år tidligere havde hun ellers fået at vide, at hun var rask.

- Så vi er med her hele familien, og jeg synes, at selvom formålet med arrangementet er alvorligt, så har man alligevel fået skabt noget rigtig hyggeligt, som er en slags blanding mellem et motionsløb, festival og marked, mente Henrik Vahlun.