Borgmester: Ingen vil svigte udsatte børn

Ingen ønsker at rulle tiden tilbage og risikere en ny Esbjerg-sag eller andre sager, hvor udsatte børn ikke får den hjælp, de har behov for, konstaterer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). Arkivfoto: Martin Ravn

Esbjerg Byråd bliver måske nødt til at acceptere, at området for udsatte børn og unge ikke kan levere på de økonomiske gevinster, der i sin tid blev forudsat, mener borgmester.

Esbjerg Kommune: Det kan vise sig helt urealistisk at tvinge området for udsatte og anbragte børn ned i tidligere tiders økonomiske rammer. Det siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der dog understreger, at en nærmere analyse af området skal danne grundlag for den endelige vurdering, der til sin tid skal foretages i økonomiudvalget efter behandling i Børn & Familieudvalget. - Men det er et faktum, at forudsætningerne har ændret sig siden, vi satte det mål op. Heldigvis er der i dag langt færre børn, der bliver anbragt, men der kommer rigtig mange underretninger, der skal håndteres, og det skal der medarbejdere til. Dertil kommer, at de børn, der er i systemet, koster mere end forudsat i budgettet, ligesom loven på en række områder er strammet op, så kommunerne skal løfte børneopgaverne på et højere niveau end dengang. Så alt i alt er der en ny virkelighed, vi skal orientere os efter, siger Jesper Frost Rasmussen.

Paradigmeskifte 2.0 Med paradigmeskifte 2.0 blev der taget hul på anden runde af forandringsprocessen i indsatsen over for udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune. Paradigmeskifte version 2.0 havde som centralt omdrejningspunkt ambitionen om at forene lovmedholdelighed og kvalitet med økonomisk bæredygtighed. Det er det sidste, det i dag kniber med at leve op til i forhold til de måltal, der blev sat.

Paradigmeskifte version 2.0 omfattede en række skærpede sagsbehandlingsprocedurer og et nyt foranstaltningsgrundlag i Familierådgivningen, og lagde samtidig op til et forpligtende samarbejde om de udsatte børn og unge i regi af Skole og Dagtilbud.

Ingen penge fra Christiansborg I 2014 sagde Johnny Søtrup (V), din forgænger på borgmesterposten, at Venstres smertegrænse var overskredet for, hvor mange penge, der skulle bruges på det område, og du sad selv i byrådsgruppen. Har du ændret holdning? - Johnny havde jo ret i, at de penge, der bruges på familieområdet, bliver taget fra andre serviceområder. De penge, vi bruger på familieområdet, kan jo ikke bruges på service til andre borgere som eksempelvis ældre og handicappede. Vi har den budgetramme, vi nu engang har. Til budgetforhandlingerne efter sommerferien må vi finde en fornuftig prioritering, men det er klart, at der ikke er nogen, der vil rulle tiden tilbage og risikere en ny Esbjerg-sag eller andre sager, hvor udsatte børn ikke får den hjælp, de har behov for. Så vejen er på den måde vist, og vi må få tilpasset vores budget til den opgave, vi har, siger Jesper Frost Rasmussen og tilføjer: - Men det er ikke nogen nem opgave. Der kommer ingen penge flyvende fra Christiansborg på trods af, at der bliver flere og flere plejekrævende ældre og større udgifter til udsatte børn - i hvert fald ikke på den korte bane.