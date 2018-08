Borgmester: Ingen spare-revolution i sigte på handicapområdet

I forbindelse med sidste års budgetlægning, hvor forligspartierne som en midlertidig foranstaltning afsatte ekstra millioner til området - helt præcist 7,4 millioner kroner ekstra i 2018 og 2019, blev det også samtidig besluttet at gå i gang med en gennemgribende analyse af området. Den er tilendebragt fra ekstern hånd, nemlig fra Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK), men der var ingen revolutionerende hjælp at hente, og byrådet står over for den udfordring, at det vil ende med et minus i forhold til budget på 46,8 millioner kroner i 2022, hvis man blot fortsætter, som om intet var hændt. Oveni kommer så tvungne centrale besparelser fra regeringen på cirka 27 millioner kroner, alt i alt 73,7 mio. kr.

Veldrevet område

- Vi har fået en mundtlig gennemgang af analysen på økonomiudvalgsmødet af en repræsentant fra KLK, og konklusionen er, at det faktisk er et økonomisk veldrevet område i Esbjerg Kommune. Det skal forstås på den måde, at der ikke er nogle lavthængende frugter i form af besparelser, man ikke allerede har set eller ageret på for at få økonomien i balance. Konsulenterne konkluderer, at der kun er ganske få muligheder for at gøre tingene anderledes og spare andet end småpenge, så det er altså ikke, fordi forvaltningen ikke har haft styr på økonomien, at det bliver ved med at give et underskud. Det tyder på, at området er underbudgetteret, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Borgmesteren påpeger, at Esbjerg Kommunes omkostninger på handicapområdet ligger under landsgennemsnittet og under de kommuner, man kan sammenligne sig med i forhold til befolkningssammensætning:

- Omkostningerne er nedbragt over de senere år takket være en stram økonomisk styring, siger han.