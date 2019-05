Borgmester: Ingen mystik i fortrolig behandling af mastesag

Esbjerg Kommune: Der er ikke noget underligt i, at offentligheden ikke må se det foreløbige forslag til linjeføring, som Energinet har udarbejdet, og der er heller ikke noget mærkværdigt i, at politikerne i Plan & Miljøudvalget får en lukket orientering om, hvor langt Energinet er i arbejdet.

Det mener borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der heller ikke ser noget problem i, at embedsværket på Esbjerg Kommune har været fokuseret på at holde fortrolighed om Energinets fremadskridende arbejde med at lægge en rute for dels nedgravning, dels opsætning af de 35 meter høje og 38 meter brede højspændingsmaster mellem Idomlund og grænsen.

- Jeg synes faktisk ikke, der er noget mærkeligt i det. Hele humlen er, at det drejer sig om interne arbejdspapirer, siger han og fortsætter:

- Jeg kan da godt se, at det måske kan virke mystisk, at det politiske udvalg siger, at udvalget ikke har fået noget nyt at se, og når der så begæres aktindsigt i selvsamme materiale, så bliver et kort med forslag til linjeføring undtaget fra aktindsigten. Nu har jeg ikke selv deltaget i mødet, så jeg kan ikke give nogen forklaring på det, men meldingen fra et af Venstres udvalgsmedlemmer er i al fald, at de ikke så et decideret kort med en rute for masterne, siger Jesper Frost Rasmussen.