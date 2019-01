Borgmester: Et kæmpe løft til Østerbyen

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er begejstret for planerne om Generationernes By på Darumvej.

Esbjerg: Et markant og visionært løft til Østerbyen.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) lægger ikke skjul på sin store begejstring for planerne for Generationernes By på Darumvej, som Det Faglige Hus har forelagt ham og resten af økonomiudvalget for nylig.

- Jeg tror roligt, jeg kan sige, at det er den samme følelse, resten af økonomiudvalget har. Der bliver skabt en hel ny bydel, som vil være med til at give Østerbyen et løft og samtidig i endnu højere grad sikre, at Østerbyen bliver bundet sammen med midtbyen. Det tiltaler mig også, at man tænker projektet som et område, hvor flere generationer kan bo sammen. Det er visionært, siger Jesper Frost Rasmussen.

Borgmesteren mener desuden, at tanken om de lukkede gårdmiljøer uden biltrafik med en blanding af familie- og seniorboliger vil blive enormt attraktivt.

- Senior- og familieboliger vil gå rigtig fint sammen og give et godt miljø, og når der desuden planlægges med etablering af et sundhedshus, som jo både er aktuelt og konkret, vil også det være et løft til et meget stort område, siger Frost Rasmussen og tilføjer, at der p.t. pågår undersøgelser i kommunalt regi i forhold til konstruktionen omkring et nyt sundhedshus på Darumvej.