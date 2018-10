Borgmester: Den flotteste samlede idrætspark i hele landet

Esbjerg: Vi kan godt begynde at glæde os. Næste år åbner vi ikke blot for selve isarenaen, men vi får også den flotteste samlede idrætspark, hvis lige ikke findes noget sted i hele Danmark. Det bliver en fornøjelse for alle, som færdes her mellem Blue Water Arena, Blue Water Dokken og Granly Hockey Arena.

Sådan sagde Esbjerg borgmester Jesper Frost Rasmussen ved mandagens rejsegilde på den nye isarena - en begivenhed, som samlede omkring 150 mennesker med håndværkerne i fokus.

Udover Jesper Frost Rasmussen var der også taler af Henry Heiberg, som repræsenterer fondene bag Egergy-loungen, direktøren for Esbjerg Energy, Peder Krogsgaard samt af projektchef Anders Friis fra totalentreprenøren K.G. Hansen & Sønner.

Blandt de mange deltagere i rejsegildet var også Esbjergs tidligere borgmester Johnny Søtrup, byrådsmedlemmerne Henrik Vallø (E) og Hans K. Sønderby (O), Esbjerg Energys cheftræner Mark Pederson, Esbjerg Kommunes kommunikationschef Thomas Reil, Esbjerg Energys største og højest råbende fan, Jens Medum Jakobsen, som i øvrigt arbejder for K.G. Hansen & Sønner, projektleder Jan Mølgaard, K.G. Hansen & Sønner, direktør Kjeld Vogt fra Granly Gruppen, direktøren i Claus Sørensen Fond, Kristoffer Jarl Kristensen, direktøren for Sport og Event Park Esbjerg, Niels Bækgård og Kim Nikolajsen, der er formand for bestyrelsen i SEPE.

Ved rejsegildet blev der serveret pølser fra Nillers pølsevogn samt øl og vand.