Det er både vanvittigt og politisk tonedøvt, at Energistyrelsen ser ud til at beslutte til fordel for energigiganten Ørsted i tvisten om fremtidens varmeforsyning i Esbjerg, Varde og Nordby på Fanø, mener borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). Arkivfoto: Din Forsyning.

Bestyrelsen for Din Forsyning kan ende med at beslutte, at der skal bygges et nyt biomassefyret værk som erstatning for Esbjergværket, hvilket hverken er godt for miljøet eller kundernes pengepung, siger Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) om påtænkt afgørelse af Energistyrelsen.

Esbjerg Kommune: Efter et folketingsvalg, hvor klimaet har præget den politiske dagsorden, er det vanvittigt og politisk tonedøvt, at Energistyrelsen beslutter til fordel for energigiganten Ørsted i tvisten om fremtidens varmeforsyning i Esbjerg, Varde og Nordby på Fanø. Det mener borgmester i Esbjerg og bestyrelsesmedlem i det fælleskommunale Din Forsyning, Jesper Frost Rasmussen (V). Efter et bestyrelsesmøde i Din Forsyning mandag eftermiddag kan det nu ende med, at de 25.000 varmekunder fra de tre kommuner de næste 25-30 år vil få deres varme fra et biomassefyret anlæg som erstatning for det snart udfasede Esbjergværket. Med den påtænkte afgørelse fra Energistyrelsen i det statslige Ørsteds favør kan Ørsted lukke Esbjergværket med udgangen af 2022, og ifølge Din Forsyning levner det ikke tid nok til at etablere kombinerede, fremtidige forsyningskilder som gaskedel, havvands-varmepumpe, flis-kedel og el-kedel. - Et biomassefyret anlæg, der har en levetid de næste 25-30 år, er en rigtig dårlig løsning for både klimaet og pengepungen. Men det kan være, det er sådan, det ender, for det er nok det eneste, vi kan nå at få etableret, selv om biomasse som brændsel ingen plads har i fremtidens energiforsyning. Vi bliver bundet af en meget lidt miljørigtig investering i stedet for at kunne gøre brug af den ægte, vedvarende energi, siger Jesper Frost Rasmussen.

DN-nej til biomasse Danmarks Naturfredningsforening (DN) opfordrer til, at man dropper biomassefyrede kraftvarmeanlæg, selv om flere store og mindre kraftvarmeværker er ved at omlægge til biomasse.Kraftvarmeværker brænder træpiller og træflis for at lave varme og el, men i takt med, at efterspørgslen stiger, øger det ifølge DN risikoen for rovdrift på skovenes ressourcer. Selv om man planter et nyt træ, hvor det gamle stod, går der mange år, før det nye træ kan optage lige så meget CO2 som et stort gammelt træ. Og det er den vigtigste grund til, at Danmarks Naturfredningsforening råder politikerne til at se på andre alternativer.



DNs holdning er, at biomasseafbrænding er unødvendig og uden plads i fremtidens energiforsyning. Ifølge DN bør fremtidens energiforsyning baseres på de eneste rigtige vedvarende energikilder, vi har: vind, sol og jordvarme med varmepumper som en vigtig brik.

Vred borgmester Borgmesteren kalder Energistyrelsens afgørelse for et rent knæfald for Ørsted, der i sine høringssvar blandt andet har argumenteret med, at det børsnoterede, statslige selskab har lovet aktionærerne at udfase brugen af kul - og dermed også det nuværende Esbjergværket, med udgangen af 2022. - Vi kan bare konstatere, at aktiekursen i et statsligt selskab åbenbart er vigtigere end en fremtidssikret varmeforsyning og hensynet til forsyningssikkerhed i Esbjerg og Varde. Istedet er vi altså henvist til at fyre med træ de næste 30 år. Energistyrelsen har lænet sig op ad en rapport fra ingeniørfirmaet Niras, der udtaler til sagen, at vi bør kunne nå at etablere de alternative varmeforsyningsløsninger, men det er en ren skrivebordsøvelse som ikke holder vand i virkelighedens verden, hvilket vores rådgivere fra ingeniør- og rådgivningsfirmaet Rambøll også konkluderer. Alt, hvad vi beder om, er en udsættelse på fem kvartaler frem til 1. april 2024, siger Frost Rasmussen.

Anden sag I en lignende sag fra Fynsværket gav Energistyrelsen en frist på fem år, hvilket fungerende Energi-, Klima- og Forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt - ifølge Frost Rasmussen - tidligere har bekræftet ville være en rimelig tidsfrist overfor de vestjyske borgmestre. - Når det handler om økonomien i at drive Esbjergværket spørger styrelsen Ørsted, og læner sig op af deres svar. Når det handler om vurderingen af den eksisterende produktionskapacitet og tilgængelige arealer i Esbjerg, foretager man beregninger og konkluderer bag et skrivebord i København, frem for at lytte til de saglige argumenter, Din Forsyning og kommunerne har leveret. Det er da tankevækkende, mener borgmesteren.