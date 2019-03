Den første officielle fremvisning af Esbjerg Kommunes flagskibsprojekt om en Grænsesti langs Danmarks gamle grænse, samlede mere end 100 mennesker onsdag aften i Ribe Fritidscenter. Projektet møder stor lokal opbakning, selvom flere lodsejere gerne ville høre mere om, hvor meget Grænsestien ville komme til at påvirke deres ejendomme.

Ribe: Der var forventet omkring 80 mennesker til det første offentlige møde om Grænsestien, men Ribe Fritidscenter måtte finde mange flere stole frem for at servicere de langt over 100 fremmødte gæster. Grænsestien blev første gang præsenteret i sommeren 2016 af vandre-, historie- og naturentusiasterne Henrik Præstholm, Ove Øllegaard, Ole Lindholdt og Andreas Andreasen, hvorefter daværende udvalgsformand Anders Kronborg(S) var hurtig til at gribe bolden og bakke op om projektet. Siden er idéen vokset støt, og med Esbjerg Kommunes indtræden i projektet er Grænsestien nu nået hele vejen frem til at være blevet udvalgt til at være Esbjerg Kommunes flagskibsprojekt til Genforeningsjubilæet i år 2020. Og det var da også en svært tilfreds formand for kommunens Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen, der lagde for ved onsdagens borgermøde, der var den første officielle fremvisning af planerne, hvor især tre landkort på væggene med ruteaftegninger, shelters, infotavler med mere tiltrak meget stor opmærksomhed. - Det glæder mig på dette møde at vise jer, hvor langt vi er kommet med projektet, hvor det under arbejdet har vist sig, at der stadig er en meget stor lokal bevidsthed omkring grænselandet, sagde Søren Heide Lambertsen og forklarede, hvordan erindringen herom stadig står meget stærkt blandt mange folk i området.

Grænsestien I efteråret 2019 vil selve anlægget af Grænsestien begynde. Samtidig skal laves parkeringspladser, markeringer, gendarmhuse og udvikles formidlingsmateriale, hvorefter Gendarmstien vil blive indviet på en endnu ikke fastsat dato i sommeren 2020.

Andreas Andreasen, der er en af idémændene bag Grænsestien, fortalte på borgermødet om det spændende arbejde med det store projekt for de mere end 100 fremmødte gæster onsdag aften i Ribe Fritidscenter. Foto: Kåre Welinder

Frem i lyset Udvalgsformanden lagde vægt på at uddybe, hvordan historierne fra dengang levede endnu, og meget tyder på, at Grænsestien vil blive båret af historier fra svundne tider. I hvert fald kan de fire ildsjæle ikke lade være med selv at fortælle historier, hvilket også endte med at fylde en del af idémændenes fremlægning, udført af Andreas Andreasen. - Der gemmer sig rigtigt mange historier i det gamle grænseland, og dem vil Grænsestien få frem i lyset, sagde Andreas Andreasen, der er glad for, at Esbjerg Kommune har sat en person til at indsamle historier fra både lokalarkiver og fra private, som vil komme til at blive en væsentlig del af ruten i form af blandt andet en lang række infotavler. Kommunens egne folk fandt på aftenen også ud af, at de fremmødte var folk med stort lokalkendskab, for de gange, der kom en forkert stedsbetegnelse, blev der brummet lidt fra salen, men stemningen onsdag duftede af, at folk var positivt stemte for Grænsestien, til trods for, at den vil komme til at påvirke omkring 80 lodsejere på den omkring 30 km lange rute. Netop påvirkningen fra brugere af stien var også det, flere spurgte ind til. Blandt andet om, hvor mange man regnede med ville bruge ruten. Dette kunne landskabsarkitekt fra Esbjerg Kommune, Steen Gelsing, ikke svare på, men kunne dog berolige med, at både mountainbikes og heste ville blive forment adgang på ruten.

I mødelokalet i Ribe Fritidscenter var der hængt tre landkort op, der viste alt om ruteplanlægningen, shelters, infotavler med mere, og disse kort blev nøje studeret. Især af lodsejere, der skulle se, hvorvidt ruten, der endnu ikke er endelig fastlagt, går gennem deres jord. Foto: Kåre Welinder

Talende skygger Andreas Andreasen var glad for, at så mange mødte frem til mødet, og han forklarede, at de fleste lodsejere har været positive overfor projektet, men at enkelte har sagt pænt nej tak. En lodsejer havde netop arvet et stykke skov, og ville derfor høre mere om linjeføringen. Derudover var Esbjerg Kommunes turistchef mødt frem til en lytter, ligesom Steen Gelsing fortalte om rutens tre startbaser, om shelters, om fondsansøgninger, om talende skygger langs ruten, der fortæller historier for forbipasserende, om udarbejdelse af materialer til undervisningsbrug, om de grænsepæle på 3,5 meter, der sættes op på ruten og meget mere. Steen Gelsing fortalte også om, hvordan det bliver kommunen, der skal stå for fremtidig drift og vedligehold, og mødet igennem virkede det til, at der var opbakning til Søren Heide Lambertsens indledende ønske. - Jeg håber og tror på, at Grænsestiprojektet vil være til stor glæde både for kommunens egne borgere, men også for de mange turister, der hvert år besøger vores kommune.