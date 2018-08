I rapporten beskrives otte mulige løsningsmodeller, som kan bidrage til at løse oversvømmelsesproblemerne i de yderste dele af Kongeåen. Formanden for teknik & byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, (S), håber at det kommende borgermøde kan fremme dialogen mellem borgerne, de berørte landmænd, lodsejerne og kommunen.

Tidligere i sommer udsendte Esbjerg Kommunes teknik & byggeudvalg, plan & miljøudvalg samt Sydvestjysk Landboforening rapporten med navnet "Løsningsmodeller for afvanding ved Kongeåen". Og det er netop indholdet i denne rapport, som skal danne grundlag for diskussionen på et kommende borgermøde, som holdes onsdag den 5. september på Gredstedbro Hotel.

I følge formanden for teknik & byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, (S), skal beslutningen om en konkret løsning af oversvømmelserne i Jedsted og Vilslev træffes inden udgangen af 2018. Han slår fast, at politikerne nu vil høre borgernes mening på det kommende borgermøde, gennemgå alle de indlæg, der kommer frem til udløbet af høringsperioden den 23. september, og han udelukker ikke, at der kan komme helt nye løsningsforslag på banen.

Fælles forståelse

- Jeg håber, at borgermødet kan være med til at fremme en fælles forståelse af problemerne og af de mulige løsningsforslag. Den problemstilling vi her skal løse er enorm kompleks, og derfor er det sandsynligvis ikke kun én, men flere forskellige løsninger, der skal tages i brug. Nogen har sagt, at det er meget enkelt bare at grave åen dybere, men her har vi altså at gøre med et Natura 2000-område, som er belagt med en række restriktioner, siger udvalgsformanden.

De seneste måneders varme og tørre vejr har betydet, at vandstanden i åen lige nu er meget lav.

- Jeg har selv for nylig været ude og gå langs åen og kan se, at vandstanden er meget lav lige nu. Men med de klimaforandringer, som vi får risikerer vi i fremtiden nogle meget tørre somre og nogle meget våde efterårs- og vintermåneder, og derfor skal vi jo træffe nogle beslutninger, som holder på både kort og lang sigt, siger Søren Heide Lambertsen.

Rapporten med beskrivelsen af de otte mulige løsningsmodeller til afhjælpning af oversvømmelserne i Kongeåen er fremlagt i offentlig høring frem til den 23. september.