Direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, har mange gange før vist, at han er i stand til at realisere visionære projekter - og skaffe fondsmidler hertil. Nu satser han på at kunne skaffe opbakning til Brammings visionære projekt for det gamle vandtårn og el-værk. Foto: Ole Maass.

30 borgere var torsdag sidst på eftermiddagen til borgermøde i Bramming Egnsmuseum, hvor det storstilede projekt for at udvikle Brammings gamle vandtårn med tilhørende udenomsarealer blev diskuteret. Der er lang vej endnu, og der skal findes mange millioner kroner, men entusiasmen er i behold.

BRAMMING: Formanden for Bramming Lokalråd, Jørgen Holberg, leverede sin konklusion i slutningen af borgermødet. - I har lavet et meget flot forarbejde, og i har hele byens opbakning til projektet, sagde han henvendt direktør Flemming Just, Sydvestjyske Museer, museumsleder Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum, og de andre, som har lagt grundstenen til idéoplæg for energiprojekt "Elværket". Et projekt, som skal omdanne byens gamle vandtårn til både at kunne bruges til undervisning af skoleelever fra Bramming - og hele Esbjerg Kommune - i klima- og energispørgsmål og samtidig fungere som udflugtsmål for alle borgere. Og står det til folkene bag projektet skal udenomsarealerne ved egnsmuseet også omdannes til en mini-science legepark med tilhørende eksperimentarium. Visionerne er altså store, men fra start af borgermødet, som havde deltagelse af cirka 30 Bramming-borgere, understregede Flemming Just, at foreløbig er der tale om et idéoplæg. Og fra idé til virkeliggørelse er der altså et pænt stykke vej, understregede Flemming Just, som mod slutningen af det halvanden time lange borgermøde slog fast, at virkeliggørelsen af projektet anslås at koste et sted mellem 15 og 22 millioner kroner.

De er med i projektet De er med i projektet: Sydvestjyske Museer, Bramming Egnsmuseum, byfornyelsesprojektet i Bramming, Esbjerg Kommunes Skoletjeneste, ligesom UC Syd også satser på, at kunne bruge projektet, som en del af praktikundervisningen for de lærerstuderende. Arkitektfirmaet E+N Arkitekter har lavet tegningerne til skitseoplægget, som blev fremlagt på torsdagens borgernøde.

Foto: Foto: Ole Maass Cirka 30 borgere deltog i borgermødet torsdag sidst på eftermiddagen. Og fra deltagerne var der stor opbakning til vandtårnsprojektet. Foto: Ole Maass.

Fondssøgning Det er penge, som primært skal hentes ind via ansøgninger til diverse fonde, slog Flemming Just fast og oplyste samtidig, at arbejdsgruppen har indsendt en ansøgning til Esbjerg Kommune om et beløb på 300.000 kroner, som skal bruges til udarbejdelse af et prospekt, der i detaljer beskriver idéoplægget. Hertil kommer, at arbejdsgruppen skal finde et tilsvarende beløb til udarbejdelse af prospektet. - Et prospekt er en forudsætning for at man kan søge om fondsmidler til et projekt af denne type, konstaterede Flemming Just. Arkitekt Signe Carlsen fra det århusianske arkitektfirma, E+N Arkitektur, redegjorde på borgermødet for de ideer hun og kollegerne har nedfældet i form af tegninger i skitseoplægget. Her skal der laves en tilbygning til den det gamle el-værks bygning, som nu rummer egnsmuseet. Der skal ligeledes laves en tilbygning til vandtårnet, og de to bygninger skal forbindes af en underjordisk tunnel. I vandtårnet skal der laves en ekstra etage, og via en trappe skal man kunne gå helt op i toppen og på dage med klart vejr kunne se helt til Esbjerg, Fanø og til Ribe Domkirke.

Foto: Foto: Ole Maass Museumsleder Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum, slog fast, at egnsmuseet ikke ville være i stand til at løfte vandtårnsprojektet, hvis museet ikke var blevet en del af Sydvestjyske Museer, som er en organisation med betydelig større "muskler". Foto: Ole Maass.

Forskellige funktioner Anja Mølgaard er i skolebestyrelsen ved Fortunaskolen, og deltager i borgermødet. - Det er et fantastisk spændende projekt. Fordi vandtårnet og det gamle el-værk får flere forskellige funktioner. Fra skolens side med fokus på læring, energi, leg og oplevelser. Nu om dage foregår undervisningen i mange andre rum end klasseværelset på skolen, og i den her sammenhæng kan dette projekt blive meget værdifuldt for eleverne i Bramming - og for elever fra hele kommunen, mener hun. Jens Rohde, er frivillig ved egnsmuseet, og han er også meget positiv over for projektet. - Det er rigtig spændende. Men jeg synes man skal satse på vandtårnet som første etape. Så må det andet komme bagefter. Det er jo rigtig mange penge, der skal findes. Men bliver projektet til noget, vil det betyde meget for Bramming. Ikke kun for skolebørnene. Det vil også være et udflugtsmål for byens øvrige borgere og kunne trække turister til, mener Jens Rohde.