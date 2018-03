Borgerlisten vil have ordblindecenter i Esbjerg

Når budgetforhandlingerne går i gang efter sommerferien, vil byrådsmedlem Henrik Vallø slås for en bevilling på syv millioner årlige kroner til et ordblindecenter. Han kritiserer nu brugen af de millioner, der blev bevilget sidste år.

Derfor har Borgerlisten nu orienteret byrådet om, at der til budgetforhandlingerne vil blive fremsat forslag om et lignende Esbjerg-læsecenter, der vil koste godt syv millioner kroner om året.

Esbjerg Kommune: Står det til Borgerlistens Henrik Vallø, skal Esbjerg Kommune se til Odense og det læsecenter for ordblinde på Højmeskolen, som den fynske kommune etablerede i 2001, og hvis succesrate viser, at elever, der har fået intensive tilbud, nu ligger helt på højde med øvrige elever, når det gælder om at være videre i en ungdomsuddannelse.

Ingen rød tråd

- Jeg har spurgt, hvordan pengene bliver anvendt og har fået oplyst, at alle skoler skal lave mindst ét udviklingsprojekt i det kommende skoleår, hvor de skal implementere evidensbaseret viden om ordblinde til konkret pædagogisk praksis. Den enkelte skole skal altså ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Men som jeg forstår det, kan skolerne gøre det, de føler for og har lyst til og vidt forskelligt. For mig giver det ikke meget mening, lød det blandt andet fra Henrik Vallø, da byrådet blev forelagt den såkaldte Kvalitetsrapport for Esbjergs Kommunale Skolevæsen for skoleåret 2016-2017.

I henhold til de nationale måltal skal mindst 80 procent af alle elever være gode til at læse og regne i de nationale test, men det mål er ikke nået, og Henrik Vallø mener desuden, at der fokuseres for lidt på de sidste 20 procent:

- Hvad med dem? I de 20 procent ligger blandt andre også alle vore ordblinde elever. Jeg mener, at vi skal noget andet, noget mere og noget langt mere konkret for vores ordblinde børn og unge. Det her må kunne gøres bedre - det kan andre, herunder Odense, mener Henrik Vallø, der har været i kontakt med Odense Kommune og rådmand Tim Vermund for at få detaljerede informationer om læsecentret på Fyn.