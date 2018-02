Borgerlige tøver med at modtage milliongave fra staten

Esbjerg Kommune: Planerne om en kommende, 3,3 km lang cykelsti til 26,7 millioner kroner langs Baggesens Allé i Esbjerg Ø er ikke så ligetil at få banket på plads i enighed, selv om der ligger et tilskud på 10,7 mio. kr. fra staten til formålet.

Både Borgerlisten og De Konservative tog forbehold, da sagen skulle igennem økonomiudvalget, inden byrådet stemmer om cykelstien ved først givne møde.

Ifølge Henrik Vallø (Borgerlisten) bad han om en oversigt over de seneste års uheld på strækningen, og der var ikke noget i de tal, der tilsagde, at cykelstien skulle være nødvendig for at forebygge uheld.

- Tallene viser med al tydelighed, at det er de såkaldte skildpadde-rundkørsler, som jeg for mere end 15 år siden påpegede var noget skidt, der ikke fungerer. Det gad man ikke høre på dengang, men nu bliver de altså heldigvis lavet om. Men uheldene har intet at gøre med et eventuel behov for en cykelsti langs Baggesens Allé. Jeg har ikke bestemt endnu, hvad jeg stemmer i byrådssalen, men jeg synes, det er rigtig mange penge i en tid, hvor der er så mange ubekendte i den kommunale økonomi. Vi ved ikke, hvordan forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og regeringen falder ud, så jeg spørger selvfølgelig mig selv, om det her projekt - set i det lys - er nødvendigt, siger Henrik Vallø og tilføjer, at de planlagte cykelstier langs hver side af Baggesens Allé som bekendt hænger sammen med den kommende cykelbro over jernbanen - et projekt, han heller ikke er fan af.

- Jeg er lidt bekymret for, hvordan der skal blive plads til bilerne, når der skal laves cykelsti i hver side og også plantes træer. Jeg er bestemt ikke imod gode forhold for cyklisterne, men uanset om man kan lide det eller ej, skal der altså også være plads til biler. Sådan er verden i dag, siger han.