Borgerforening holder bekymringsmøde om Gredstedbro Skole

Gredstedbro: Da planerne for en fælles overbygningsskole for Vadehavsskolens fire afdelinger blev offentliggjort midt i juni, var det samtidig en melding om, at man ønsker at flytte 7.-9. klasserne fra Gredstedbro Skole til en ny skole i SeminarieHuset i Ribe.

Planerne har siden offentliggørelsen vakt bekymring i Gredstedbro, og nu står byens borgerforening bag et stort fællesmøde, der holdes på Gredstedbro Skole 30. august kl. 19.30.

- Mødet bliver holdt, fordi vi er bekymrede for Gredstedbros fremtid, og vi frygter, at de unge hjælpende hænder i foreningslivet trækkes væk fra byen, og at det får konsekvenser for huspriser og nytilflyttere. Vi har inviteret en række af kommunens politikere, for mødet er også et opråb til dem, og vi forventer, at de vil lytte til vores bekymringer. Mødet skal også vise, at vi har noget at sige, og at vi ikke bare sidder på vores hænder, siger Malene Alsted fra Gredstedbro Borgerforening og forklarer, at alle er velkomne til mødet for at give deres mening til kende.