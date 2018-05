Borgere i Sønderho om kunstværk: Det har været et uskønt forløb

Fanø: Mange borgere i Sønderho er godt trætte af kommunen. Det nye kunstværk "Den Hvide Løber" passer ikke ind i naturen og det miljø, som man i så mange år har passet på i Sønderho. Derudover føler de, at de mange infomøder har været uden reel dialog.

Der har været afholdt fire infomøder, og her har både placering af kunstværket og udformning ifølge flere borgere været indiskutabelt, hvor de havde ønsket sig, at man kunne lave kompromisser. For et kunstværk vil de egentlig gerne have. Men dette er for stort.

Det seneste infomøde den 17. april blev der desuden indkaldt til med kun fem dages varsel via Fanø Ugeblad, som ikke alle læser. Det står i skarp kontrast til eksempelvis det seneste borgermøde om ændring af lokalplan i Sønderho, hvor der blev indkaldt i meget god tid via e-boks.

- Det har været et uskønt forløb med meget korte varsler. Fanø Kommune har kørt det under radaren, ligesom man beskylder Esbjerg Kommune for med havneøen, siger Vivian Bertelsen, der er nabo til Norddiget.