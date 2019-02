Omkring halvandet år efter det store slagsmål om Ungdomsbos planlagte høje byggeri på langtidsparkeringen Museumspladsen er der nu taget hul på en ny proces, og første trin var informations- og workshopmøder i slutningen af januar med interessenter og ejerne af naboejendomme op til banegårdsområdet og Museumspladsen. Input fra møderne skal indgå i programmet for arkitektkonkurrencen, som skal resultere i en realistisk helhedsplan for området. Arbejdsgruppen Museumspladsen har givet sit første besyv med og er optimistisk:

Esbjerg: Beboerne omkring Museumspladsen har store drømme om fremtidens plads som en grøn kultur-oase med skulpturpark, vandkunst, legepladser, boldbaner og iscafé. Og - ikke at forglemme - parkering i to dæk under jorden.

Det er oplagt at udnytte Museumspladsen til at løse bydelens store parkeringsudfordringer og samtidigt skabe en grøn kultur-oase i sammenhæng med Huset, Hovedbiblioteket, Esbjerg Museum og Esehaven.

Spændende tanker

Arbejdsgruppen foreslår som nævnt underjordisk parkering i to etager, så basket- og skaterbanerne, der i sin tid netop blev etableret i samarbejde med borgere i det statsstøttede projekt om borgerinddragelse, "Vores kvarter", bevares og så man kan skabe et fantastisk sammenhængende grønt og kulturelt område. Parkeringskælderen i to etager vil, mener arbejdsgruppen, én gang for alle løse parkeringsproblemerne i indre by, og alt i alt vil både det grønne område og parkeringen "sætte fokus på trivsel, miljø og æstetik" i Esbjerg.

- Mange storbyer, som blandt andre København, Paris, New York og London, hilser ethvert grønt åndehul velkomment. Her samles folk for at nyde friheden blandt bygninger og travlhed - og de grønne områder bliver hyppigt brugt af både beboere og turister, motiverer arbejdsgruppen sin plan.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har fået forelagt arbejdsgruppens gode idéer, og han roser engagementet:

- Det er helt sikkert, at parkering er en væsentlig del af løsningen, men i hvilket omfang, vi taler over og under jorden, kan jeg ikke sige endnu. Vi må afvente bearbejdningen af alle forslagene og den helhedsplan, de munder ud i. I forhold til finansiering af hele projektet, så forventer jeg et sammenskudsgilde mellem DSB Ejendomme og Esbjerg Kommune på parkeringsdelen - DSB har jo en interesse i, at folk, der skal med toget, kan komme af med bilen på en langtidsparkeringsplads, siger Jesper Frost Rasmussen, der har opfordret Arbejdsgruppen Museumspladsen til at indsende forslaget til de konsortier, der skal arbejde med helhedsplanen.