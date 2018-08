Borgere: Kommunen har fejlet i kloaksagen

Kloakarbejdet er midlertidig genoptaget på flere af sidevejene til Strandby Kirkevej for at skabe midlertidige løsninger på problemerne med oversvømmelser. Noget tyder på, at risikoen for oversvømmelser er blevet mindre, fortæller beboere i området. Foto: Lars Stokbro

Borgerne siger, at brev beviser, at de har ret i deres påstande om fejl i kloakken. Kommunens miljøchef siger, at der er en fejl i brevet sendt ud til villaejerne. Hvem der har klokket i kloaksagen, bliver måske opklaret på lodsejermøde.

Esbjerg: Spydspidserne i beboernes kamp mod oversvømmelser på Strandby Kirkevej slår alarm. - Din Forsyning har arbejdet ud fra en spildevandsplan, som siger, at der ikke måtte udledes regnvand til den fælles kloakledning. Men vi har for flere år siden fået brev om, at det har vi haft ret til, og på flere tegninger af rørene fra husene på Strandby Kirkevej kan vi også se, at der føres regnvand ud i spildevandsledningen, og de tegninger er godkendt af kommunen, fortæller Per-Michael Ibsen. Han er oprørt over disse nye oplysninger: - Så tror sgu da fanden, at deres beregninger ikke viser, at der er noget galt. Hvis deres basismateriale er forkert, skal det da gå galt, siger han. - Det viser sig nu, at der ligger en brist i Din Forsynings materiale, så de ikke har været klar over, at der bliver afledt regnvand fra en del huse til fælleskloakken. Det forklarer også, hvorfor den gamle kloakledning var så stor, mener Per-Michael Ibsen.

Vi har det sort på hvidt, at vi havde tilladelse til at lede regnvand ud til den offentlige kloak. Per-Michael Ibsen, villaejer Strandby Kirkevej

Foto: Foto: Lars Stokbro Nogle kældre er hårdt medtaget af skader på murværket. Der meldes om ventetider helt frem til jul for at få nogle af de ikke-akutte reparationer af skader klaret. Foto: Lars Stokbro

Sort på hvidt Folkene, som har samlet beboerne ramt af oversvømmelserne, har ledt efter dokumentation for, at der eksisterer tilladelser til at udlede regnvand til den gamle fælleskloak, og det mener de at have fundet i brevet fra kommunen samt på gamle byggetegninger fra 50'erne, hvor mange af husene på Strandby Kirkevej er bygget. - Vi har det sort på hvidt, at vi havde tilladelse til at lede regnvand ud til den offentlige kloak, fortæller Per-Michael Ibsen. Via hjemmesiden weblager.dk har man fundet tegninger, der viser "en masse" tilladelser til afledning af regnvand til kloakken. - Og vi kan se, at på tegninger til nummer 161 ligger der godkendelse på afledning af regnvand, siger Per-Michael Ibsen. - Jeg tror faktisk, at hele Strandby Kirkevej har haft tilladelse. Hos Teknik & Miljø har de siddet med oplysninger om dette, mens Din Forsyning på et møde med os sagde, at de ikke har fået disse oplysninger. Det er da en brist, siger Per-Michael Ibsen.

Foto: Foto: Lars Stokbro Nye brønde med højvandslukker dukker op langs fortovene i Jerne-kvarteret. Borgerne sikrer sig mod nye oversvømmelser og søvnløse nætter. Foto: Lars Stokbro

Myndigheder står fast Både Din Forsyning og kommunens Teknik & Miljøafdeling fastholder, at beboerne ikke har haft ret til at lede regnvand til den offentlige kloak. - Det er en fejl, at det fremgår af brevet til borgerne, at de har haft ret til at aflede deres regnvand til kloakledningen i offentlig vej. De har skullet nedsive regnvandet på egen grund, fastslår Christina Føns, miljøchef hos Esbjerg Kommune. - Der er helt tydeligt en fejl i det brev, der er udsendt fra Esbjerg Kommune til beboerne på Strandby Kirkevej, siger Henrik Blicher, projektchef hos Din Forsyning. - Beboerne har ikke haft lov til at udlede regnvand til den gamle fælleskloak. Området er udlagt som spildevandskloakeret, og det betyder, at regnvand skal nedsives på egen grund til 2020. Derefter kan man selv vælge, siger Henrik Blicher. Han garanterer, at separatkloakken vil kunne tage 100 procent af husstandenes vand fra tagene, når kloakeringen er afsluttet med undtagelse af ekstreme tilfælde som skybrud. I fremtiden når beboerne har adskilt spildevand og regnvand på egen grund, kan de nemlig lovligt sende spildevand og regnvand til de to offentlige ledninger. - Og så får vi da et problem, hvis alle kobler sig på den offentlige regnvandsledning, når vi har oversvømmelser nu, mener Per-Michael Ibsen. - Vi står med en tikkende bombe, indtil de er færdige med at bygge det hele i 2020. Forsikringen dækker jo kun ved skybrud, og i øjeblikket har vi oversvømmelser med helt almindeligt regnvejr, siger han videre.