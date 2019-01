Bordtennis og kunst ved åbent hus på Skanderborgvej

Esbjerg: Når Esbjerg Bord-Tennis Klub lørdag den 19. januar holder åbent hus for efterlønnere og pensionister, kombineres arrangementet også med kunst som et særligt krydderi på dagen. Der vil nemlig blive holdt en særudstilling med værker af den kendte Esbjerg-kunstner Lars Henning Andersen, som også kan svinge et bordtennisbat. Udstillingen viser et bredt udsnit af hans farverige billeder, og Lars Henning Andersen vil selv være til stede under arrangementet.

- Bordtennis er godt for legeme og hjerne. Det har også stor social værdi og er samtidig perfekt som en sport familien kan være sammen om. Deltagerne vil aldrig være alene, da vi har cirka 70 aktive medlemmer, fortæller Flemming Falkenhøj, Uffe Rosendahl, Bent Thuesen og Kurt Hansen fra plus 60 afdelingen.

Hvis man melder sig ind i Esbjerg Bord-Tennis Klub i forbindelse med åbent hus den 19. januar, opnår spillerne en rabat på 50 procent på det første årskontingent. Det er på 700 kroner, og der er træning hver tirsdag og torsdag fra klokken 07.30 til 10.30, undtagen på helligdage. Derudover er der mulighed for at deltage i forskellige klubarrangementer og stævner.

Klubben har bat og bolde parat til de nye spillere, så man skal blot medbringe sko med gummisåler til at spille i. Der vil være et opvisningsbord, hvor nogle af de rutinerede spillere vil vise, hvor nemt bordtennis egentlig er. Klubben er vært med kaffe og rundstykker til alle. EBTK holder til på Skanderborgvej 10.