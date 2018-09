Bordtennis er vejen til et godt helbred

I Ribe Bordtennisklub har de én af landets største afdelinger for seniorer over 60 år. Tirsdag var der en halv snes nye seniorer, som dukkede op ved klubbens åbent hus-arrangement.

Ribe Bordtennisklub har inviteret seniorer over 60 år til et åbent hus-arrangement. I forvejen har klubben med godt 40 aktive seniorer én af de største afdelinger for folk over 60 år.

RIBE: I Multisalen i Ribe Fritidscenter er der godt gang i spillet ved de seks opstillede bordtennisborde. Mænd og kvinder i deres bedste alder - plus 60 år - får med større eller mindre præcision den lille plasticbold sendt over nettet, og man kan se mere eller mindre elegante slag - smash, forhånd, baghånd og skruebolde - denne tirsdag, hvor det dog i højere grad er sundheden og helbredet, som er i fokus.

Pulsen op

- Jamen, det gælder om at holde sig i gang. Og her er bordtennis den helt ideelle sport, fordi du både får pulsen op, men også træner hurtighed og smidighed. Bordtennis handler jo også om at kunne flytte fødderne, men samtidig kan du være med - også selvom du ikke længere er lige så hurtig, som dengang du var 25 år. Og man kan også være med selvom man ikke længere kan holde til at dyrke en meget fysisk betonet idræt, siger Flemming Friederichsen.

Ved et andet bord er 72-årige Per Clausen igang med spillet med den lille drilske bold. Han startede for syv år siden med senior-bordtennis i Ribe Bordtennisklub.

- Det var da jeg gik på pension. Jeg spiller hver tirsdag. For mig betyder det meget at holde mig i gang. Jeg har også spillet badminton og gået til gymnastik hos Idræt om Dagen. Om vinteren løber jeg også på ski, så jeg synes selv, at jeg er rimelig rask og rørig. Men jeg kan også godt mærke, at formen dykker, så snart jeg holder pause. Her i sommer var der et par måneder, hvor jeg ikke var særlig fysisk aktiv, og her kan jeg godt mærke, at der så lige er lidt, der skal indhentes rent fysisk, siger Per Clausen, der da han i sin tid var på arbejdsmarkedet arbejdede som servicemand med montage af røntgenudstyr.