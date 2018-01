Boom i specialklasse-elever skal bremses

ESBJERG: Kurven har taget et kraftigt sving opad, når man ser på antallet af børn, der skifter fra en almen folkeskoleklasse og til en specialklasse i løbet af deres skolegang. Med andre ord er der sket et boom i det segregerede tilbud, som specialklasserne også kaldes, og det er en af del af baggrunden for, at kommunen nu er gået i aktion på området. Specialklasserne og visiteringen til dem skal nytænkes i kommunen, og allerede i sommer blev der nedsat et kommissorium for projektet, og et konsulentfirma gik i gang med at kortlægge, hvordan praksis i dag.

Formand for Børn- og familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), oplyser, at en folkeskoleelev i almenklassen koster omkring 68.000 kroner om året, mens en elev i specialklasse koster mellem 300.000 og 350.000 kroner om året.

- I samme sekund en elev bliver segregeret, altså flyttet til specialklasse, sender vi dét store beløb med. Og kigger man nærmere på børnene, er mange af dem lige på vippen og kunne måske have bedre gavn af, at vi gav nogle ressourcer til at støtte op om barnet i den almene klasse i stedet. Nogle gange er det jo sådan, at barnet har det godt i klassen og klarer sig rimeligt fagligt, dog med nogle udfordringer, men her skal vi så sætte ind, siger Diana Mose Olsen.