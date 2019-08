Gørding: En maskinhal på Ildstedvej ved Gørding har haft indbrud i tidsrummet fredag klokken 14:00 til søndag klokken 16:30. Efter at have brudt en halport op har tyven eller tyvene stjålet en plæneklipper til en værdi af 37.000 kroner og en boogietrailer til en værdi af 8.000 kroner med registreringsnummer: AK 83 12, oplyser vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard.