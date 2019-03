Bombe under Esbjerg Kommunes økonomi: Anbringelser vælter budgettet

Nok engang viser familieområdet sig som Esbjerg Kommunes økonomiske smertensbarn. Et truende merforbrug under den kommunale husholdningsøkonomi på 180 millioner kroner de kommende år tvinger politikerne til handling.

Esbjerg Kommune: Der bliver slået storalarm på rådhuset i Esbjerg i disse dage, hvor en tikkende bombe under den kommunale økonomi på ikke mindre end 180 millioner kroner over de kommende fire år er blevet identificeret på området for anbringelser og udsatte børn. En stigning på i gennemsnit 45 millioner kroner årligt til et område, der hvert år har vist sig at have udgifter for knap 390 millioner kroner, selv om der alene er budgetlagt med 345 millioner kroner.

Da 2018 randt ud, var det da også med en massiv budgetoverskridelse på 44,4 millioner kroner - politikerne måtte i løbet af året op med en tillægsbevilling på 20 millioner kroner, der her er indregnet - og de kommende år viser som nævnt ingen lyspunkter. Med embedsmændenes egne ord til kommunalpolitikerne skal der ske "en radikal tilpasning for at opnå balance mellem budget og udgifter på familieområdet".

På mandag bliver politikerne i Børn & Familieudvalget præsenteret for de barske realiteter, og den kommunale forvaltning lægger i den forbindelse op til en større analyse på området med inddragelse af ekstern konsulenthjælp.