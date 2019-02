Boligselskaber flytter sammen

Esbjerg: Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) - Esbjerg almennyttige Boligselskab (EAB) der indtil nu har haft to lokalkontorer i Esbjerg, flytter fra den 1. marts sammen med Boligforeningen 32 og Boligforeningen Fremad, på den fælles adresse Storegade 331.

Boligselskaberne vil dog stadig være selvstændige enheder, der nu bare administreres samlet.

- Vi fortsætter selvfølgelig på samme vis det gode samarbejde med alle fire boligselskaber, med respekt for deres særlige ønsker og holdninger, siger Lisbeth Nygaard Jacobsen, der fremover vil have ansvaret for det fælles kontor, i en pressemeddelelse.